德国将对OpenAI的ChatGPT数据使用情况展开调查

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:继意大利，德国数据保护机构现在也正在加强对ChatGPT的监管，德国联邦州数据保护专员们同启动了相应的行政程序。

德国AI工作组负责人迪特·库格尔曼表示，“如果使用个人数据，包括作为AI的训练数据，必须有法律依据，我们必须知道数据来自何处。”

库格尔曼表示，没有这样的法律依据，就无法像以前那样运营。在这种情况下，他表示OpenAI的ChatGPT将面临禁令。库格尔曼和德国联邦州同事已对OpenAI发起了行政程序。

“我们已经起草了一封联合样例信，向Open AI提出问题，大多数联邦州数据保护专员将在本周发送信件，”库格尔曼说。他同时也是欧洲数据保护委员会最近成立的ChatGPT任务组的成员。监管机构将等待OpenAI的回应。

早在3月份，意大利就已经禁止ChatGPT，并开出高达2000万欧元罚款。

“原则上，我们认为生成AI的使用有巨大潜力，”数字事务和交通部长沃尔克·维辛表示反对ChatGPT被禁止。但是，他说需要一个适当和牢固的监管框架，在这个框架中，民主和透明度等价值观可以作为人工智能系统发展的护栏。

除意大利和德国外，法国、爱尔兰和加拿大当局也正在调查OpenAI如何收集和使用数据。欧洲一般数据保护规例（GDPR）是世界上最严格的一些数据保护规定之一，赋予欧洲公民作为“数据主体”的权利。

其中包括了解如何收集和使用他们自己的数据的权利，以及删除该数据的权利——即使这些数据是公开的。简而言之，欧洲数据保护对 OpenAI 和 ChatGPT 提出了重大挑战。

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