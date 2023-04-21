“剧本杀”馆使用盗版剧本 法院判决构成不正当竞争赔偿3万元

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:据长沙市开福区法院消息，近日，长沙市开福区人民法院审理了一起使用盗版剧本进行经营的案例。

长沙某文化创意公司取得游戏剧本《阿卡姆症候群》（文字作品）的全部著作财产权，通过“城市限定”模式对外发行游戏剧本《阿卡姆症候群》，同时也为消费者提供剧本杀服务。

某娱乐馆在网上购买盗版《阿卡姆症候群》剧本用于“剧本杀”经营。

2022年8月12日，长沙某文化创意公司向法院提起诉讼，请求认定被告某娱乐馆使用盗版《阿卡姆症候群》剧本向消费者提供“剧本杀”服务的行为构成不正当竞争，要求被告某娱乐馆停止不正当竞争行为，并承担赔偿责任。

被告辩称，其不知道购买的剧本为盗版，也不了解涉案剧本的发行模式，主观上没有不正当的目的，客观上也没有达到损害原告合法利益的程度，不构成不正当竞争。

长沙市开福区人民法院审理认为:被告擅自把盗版剧本用于经营的行为后果扰乱了市场竞争秩序，对其他经营者及消费者福利造成损害，违反诚实信用原则及商业道德，构成不正当竞争。

最终法院判决，被告长沙某实景娱乐馆立即下架《阿卡姆症候群》剧本;赔偿原告长沙某文化创意公司3万元（含合理维权支出）。

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