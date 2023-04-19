AI炒股真来了？研究表明ChatGPT可解读美联储声明并根据新闻预测股票走势

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:根据Richmond Fed和佛罗里达大学两项研究， OpenAI的ChatGPT成功识别联邦储备委员会声明的含义，并根据新闻内容提供投资建议，并且其倡导将LLMs纳入投资决策中，这检验了他们情感分数预测力的预测性能力。

Richmond Fed研究人员在一篇论文中表示，ChatGPT 在解码美联储讲话时可以像人类一样推理。该研究对 ChatGPT-3和 GPT-4进行了测试，从美联储的政策声明中提取了500句话，并要求 AI 根据五个类别对它们进行排序:鸽派、多数鸽派、中立、多数鹰派和鹰派。

即使没有事先培训，AI 的表现也优于 BERT（另一种用于金融的语言模型），并且与四位人类审阅者对句子进行分类的方式非常一致。

对比之下，3月中旬发布的 GPT-4比 GPT-3更可能与人类一致。

在第二项研究中，佛罗里达大学的研究人员获取了2021年10月之后的财经头条，让人工智能根据这些头条提出投资建议。这样一来，ChatGPT 就可以测试新闻如何推动股票走势，而无需事先了解实际发生的事情。结果显示，ChatGPT 的响应与股市走势之间存在很强的相关性。

这项研究证明OpenAI的ChatGPT系统能处理和破解财经语言和预言市场走势，并为人工智能在投资领域的应用提供了新的前景。这不仅是一个突破，也给金融投资行业提供了新的可能性。同时，随着ChatGPT使用的不断扩大，我们可能会看到更多人使用人工智能来提高投资决策的准确性，从而在市场上获得更多的利润。

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