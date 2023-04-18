理想汽车宣布与宁德时代达成全面战略合作协议

理想汽车日前在上海车展上发布了最新的自动驾驶系统AD+Max+3.0，新系统采用大规模AI算法，实现实时感知、决策和规划，无需依赖高精度地图，甚至可以识别临时封路和打开车门，以及路边的狗、AD+Max+3.0将于本季度进行内测，年底将推向中国100个城市。重要性：AD+Max+3.0的发布标志着自动驾驶技术向前迈出了重要的一步，因为它可以在城市环境中运行无需依赖高精度地图。该公司还计划发布AD+Pro+3.0，它将基于与AD+Max+3.0相同的技术，但将设计用于高速公路。