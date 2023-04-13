研究人员让25个AI机器人在虚拟小镇自由活动，行为像极了人类

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:斯坦福大学和谷歌的一组研究人员让25个人工智能机器人在一个虚拟城镇里自由活动，它们的行为比大家想象的更像人类。

据了解，研究人员使用OpenAI的GPT-3.5大型语言模型训练了25种不同角色的“AI机器人”，以“模拟可信的人类行为”，如做早餐、上班或从事绘画或写作等特定职业。

这些AI机器人共同生活在一个名为"Smallville"的虚拟小镇，它们矿业在下班后从学校去咖啡馆，或者去酒吧。

这个测试有点像“模拟人生”的游戏，但没有任何人为干预。实验环境的“灵感”来自一款视频游戏，“终端用户可以使用自然语言与一个由25名NPC组成的小镇进行互动。”

研究人员发现，这些AI机器人可以“产生可信的个人和紧急社会行为”。例如，一位AI机器人试图通过发出邀请并为派对设定时间和地点来举办情人节派对。

Smallville市长竞选还包括大家期望在小镇上发生的那种戏剧事件。其中，一设置名为汤姆的AI机器人在被问及他对这位市长候选人的看法后说道:“老实说，我不喜欢山姆·摩尔，我认为他与社区脱节，也没有把我们的最大利益放在心上。”

简而言之，这是对生成式人工智能能力的又一次见证。

牛津大学研究人工智能的计算机科学教授迈克尔·伍尔德里奇（Michael Wooldridge）没有参与这项研究，但他认为，这些发现是实现人工智能的“一小步”，人工智能工具可以在人类的水平上完成智力任务，但他补充说，“我们还有很长的路要走。”

对其他人来说，阅读这项研究就像发现电影“黑客帝国”是真实的一样:它证实了我们都可能生活在一个模拟世界中，人工智能代理注定要作为其他人实验的一部分相互交互。

一位Reddit用户思考道:“想象一下，能够严格观察一个充满“AI机器人”的3D世界，那会很有趣。”

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