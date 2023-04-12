英特尔 CEO：对中国市场非常乐观 看到了中国的增长活力

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日消息:在今日的以「可持续，共未来」为主题的英特尔可持续发展高峰论坛上，英特尔公司首席执行官 Parick Gelsinger 表示，英特尔对中国市场非常乐观，看到了中国的增长活力。

「中国在英特尔的商业战略与业务发展中扮演着重要角色，英特尔对中国市场、对中国客户和合作伙伴有着长期的承诺。在英特尔进入中国的近 40 年里，获得了持续稳定的业务发展，在过去的岁月中英特尔在行业中也取得了巨大的成功。」

在本次英特尔可持续发展高峰论坛上，Gelsinger 也强调，当前科技行业不仅要抓住数字经济的发展机遇，也要履行应对气候变化问题的责任。技术发展是实现绿色经济转型的重要途径，但数字经济也在消耗更多的能源，这让数字经济产业处在一个独特的位置，行业企业必须共同创造可持续的未来。

Gelsinger 表示，英特尔一直在致力于通过减排温室气体来助力全球可持续发展，除了在自身运营中推动绿色发展，英特尔也在帮助供应链的合作伙伴减少碳足迹和化工排放物。到 2030 年，英特尔的运营将 100% 使用可再生能源，将节约 600 多亿加仑的水并资助水体修复项目来实现水资源全部有效利用，将努力实现电子废物填埋清零。到 2040 年，英特尔将在全球业务中实现温室气体净零排放。

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