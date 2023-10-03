微软 CEO 承认高估 Bing Chat 称自己“过分乐观”

本文概要: 微软 CEO Satya Nadella 在年初接受采访时曾表示，Bing Chat 将会“让 Google 跳舞”。 六个月后，Nadella 在反垄断案件中表示，Google 的市场地位非常牢固，即使 Bing Chat 使用了人工智能技术，也无法撼动 Google 的地位。 Nadella 承认，自己之前对 Bing Chat 的评价过于乐观。

站长之家（ChinaZ.com）10月3日 消息:微软 CEO Satya Nadella 在今年早些时候接受采访时曾表示，Bing Chat 将会“让 Google 跳舞”。他认为，聊天机器人将取代传统的搜索链接，成为互联网的新范式。

然而，六个月后，Nadella 在反垄断案件中表示，Google 的市场地位非常牢固，即使 Bing Chat 使用了人工智能技术，也无法撼动 Google 的地位。

Nadella 承认，自己之前对 Bing Chat 的评价过于乐观。他表示，Bing Chat 虽然具有一些创新性，但仍然存在许多问题，例如搜索速度慢、准确率低等。

Nadella 态度的转变并非没有原因。一方面，微软 Bing Chat 在过去半年中并没有取得太大的市场份额。另一方面，Google 也在开发自己的 AI 聊天机器人，并取得了一些进展。

此外，Nadella 在反垄断案件中也需要谨慎行事。如果他过于高调地宣传 Bing Chat，可能会被 Google 认为是在蔑视法院。

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