英特尔再遭欧盟罚款逾4亿美元 滥用芯片市场主导地位

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:欧盟反垄断监管机构欧盟委员会今日宣布，重新对芯片巨头英特尔处以约4.026亿美元的罚款。欧盟委员会认定英特尔在个人电脑CPU市场占主导地位期间，通过向PC厂商提供回扣等方式，不正当地排挤竞争对手AMD。这起罚款可以追溯至2009年，欧盟委员会当时曾做出类似裁决，并处以10.6亿欧元的创纪录罚款。

然而，欧盟常务法院今年初推翻了当年的裁决，称欧盟委员会的分析存在不足，未能充分证明英特尔的行为具有反竞争效果。鉴于法院仅否定了罚款总额，欧盟委员会在重新调查后，认定2002至2006年英特尔向惠普、宏碁和联想支付款项要求延迟采购AMD处理器的做法构成滥用市场支配地位，因而重新下达逾4亿美元罚单。

业内分析指出，尽管金额大幅下调，这起罚款仍可能成为科技巨头违反反垄断法的典型案例。英特尔多次利用自身在CPU市场的主导地位限制竞争对手，已严重扭曲市场公平竞争。此次欧盟执法部门执着追究，也显示出加强监管科技巨头的决心。英特尔或将就罚款金额再次提出上诉。无论结果如何，反垄断监管 pression将迫使其调整业务策略，为芯片市场的公平竞争创造条件。

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