北京大学教授刘宏：可以将 GPT 技术「类比于从短信到微信的聊天革命」

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日消息:在 4 月 9 日举办的「GPT4 技术创新带来的产业发展机遇及挑战」专题论坛上，北京大学教授、CAAI 副理事长刘宏表示，可以将 GPT 技术「类比于从短信到微信的聊天革命」。

目前 GPT 技术正处在从「玩具」向工具的快速发展过程中，近期 GPT 技术引发社会各界的巨大关注部分源于其「好玩」的特性，而未来 GPT 技术的发展目标应该是逐步取代越来越多的创造性劳动。

对于 GPT 技术引发的造成大规模失业的问题，刘宏教授认为 GPT 技术能够带来的是全社会必要劳动时间的缩短，我们更应该主动迎接智能社会，未来社会是以家庭为中心的智能化社会。

据了解，OpenAI 在开发出强大的 GPT-4 模型后引发了业内的高度关注，也引来包括其联合创始人马斯克在内的科技大佬的反对。上周，一项由未来生命研究所（FLI）发布的上千名行业人士签署的一份联名信，要求 OpenAI 暂停对 GPT 的训练。

3 月 30 日，非营利性研究组织人工智能和数字政策中心（CAIDP）也加入了反对 OpenAI 的阵营。CAIDP 向美国联邦贸易委员会（FTC）公开发起投诉，称 OpenAI 违反了 FTC 法案中禁止不公平和欺骗性商业行为的部分内容，并且违反了该机构对人工智能产品的指导原则。

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