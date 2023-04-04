苹果天气崩了上热搜 客服回应：可以尝试重启或更新系统

最近几天多地区的天气急变，北方遭遇了一轮大雨，很多人都急着看天气APP，没想到苹果iPhone自带的天气APP崩了。从4月1日愚人节就有网友反馈了，多人表示天气APP没有信息显示，应该是网络服务器的问题重启手机也没法恢复，涉及苹果多款机型。但是iOS+16的小问题太多了，再加上放弃了对iPhone+7及之前的产品支持，升级率也是近年来iOS中偏低的，希望6月份的iOS+17能专注解决小毛病吧。