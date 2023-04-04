微软 Bing Chat 添加图像和视频搜索结果 改进必应本地化搜索体验

站长之家(ChinaZ.com) 4月4日消息:微软上周发布了新的发行说明，强调了成为新必应的所有新功能。包括将必应聊天的每日聊天次数提高到 200 次。

其他关键改进包括将图像和视频搜索整合到必应聊天中。虽然用户已经可以使用 Bing Image Creator，让他们用自己的声音创建图像，但这种整合进一步增强了搜索体验。

必应聊天中的结果现在将以答案卡的形式出现在聊天回复和答案下方，在这里你还可以点击查看更多，在必应图像搜索中进一步探索。

更重要的是，微软还加强了必应聊天的本地能力，以便更好地实现导航。现在，当用户试图找到某些地方，如公园或便利店等特定的地方时，它将为用户提供更好的回应。该公司还表示，它打算根据从用户那里得到的反馈，对本地能力进行更多的改进。

该公司还修复了 Edge 侧边栏中 Bing 聊天的几个已知问题。包括以下内容：

- 将 3 月 17 日宣布的上下文增强功能带到 Edge 侧边栏，帮助你总结更大的网页和文件。

- 在 Edge 侧边栏中支持 Bing Image Creator（在创意模式下）。

- 使边栏加载速度更快，并防止其在首次启动时显示空白屏幕加载。

- 防止 Edge 长时间运行时发生的对话重置。

在此前的报道中，微软提出了将广告纳入 Bing Chat 的未来计划。此外，更好的数学格式展示也将出现在必应聊天中，最终允许用户在平台内解决数学问题。

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