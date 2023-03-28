滴滴云产品线调整 3月31日起不再对外提供公有云服务

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:滴滴云宣布，由于产品线调整，将于2023年3月31日0:00起不再对外提供公有云服务。通知还显示:如您的账户中仍有资源和余额，请您在2023年6月30日24:00前及时进行资源备份迁移和余额提现（请登陆控制台通过:费用-> 清账，进行提现）。如需帮助或者后续有任何疑问，您可随时通过官网上的联系方式联系客服。
滴滴云是滴滴出行的云计算服务，致力于为开发者提供简单快捷、高效稳定、高性价比、安全可靠的IT基础设施云服务。
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滴滴云宣布，由于产品线调整，将于2023年3月31日0:00起不再对外提供公有云服务。滴滴云表示，如账户中仍有资源或余额，请在2023年6月30日24:00前及时进行资源备份迁移和提交退款申请。如需帮助或者后续有任何疑问，您可随时通过官网上联系方式与我们联系。
第十届中国网络视听大会定于 3 月 30 日在成都开幕，本届大会以“新征程，再出发”为主题，将开展包括主论坛、专题论坛、特别活动等在内的 70 余场精彩活动。其中，由国家广播电视总局网络视听司指导，中国网络视听节目服务协会、快手主办的“微短剧行业发展论坛”将于 3 月 31 日在成都世纪城会议中心举办。作为“年度行业风向标”，这也是中国网络视听大会首 次举
百度文心一言召开发布会并宣布文心一言开始面向个人用户和企业用户邀约测试。百度智能云还将在3月27日在北京总部召开新品发布会。百度全平台官方账号将同步直播发布会内容。
百度智能云宣布，将在3月27日14:00在北京总部召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品。3月16日，百度文心一言召开新闻发布会，宣布文心一言开始邀约测试。文心一言发布首日已有超60万人申请测试。
IBM近日在北京举办媒体及分析师发布会，分享IBM公有云在中国的市场定位——成为中国出海企业实现降本增效的公有云平台之选、成为他们实现数字化云智转型的技术伙伴之选和实现全球化安全永续经营的行业伙伴之选。IBM大中华区云计算平台事业部总经理阮野携事业部产品及生态总监崔海涛与客户成功架构师郭瑞，与中国媒体与分析师分享了IBM对于企业云转型的看法，深入分析了中国出海企业的机会与痛点，系统梳理了IBM Cloud 的技术、产品和服务优势，并以其丰富的国内外案例说明IBM公有云正是寻求全球化发展的中国互联网企业及传统企业实现混合多云和智能化转型的最佳选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。
英雄联盟的云顶之弈在最近开启了更新维护，此次的更新主要是修复一些bug以及改动一些羁绊，下面就来为大家分享一下。亲爱的召唤师:我们将于3月29日16:00左右进行不停机更新，以进行一些平衡性调整与BUG修复，请您重登游戏更新客户端以获取更佳游戏体验。云顶之弈羁绊吉祥物++++++++每个【吉祥物】在助威时的治疗效果提升:1.5%>>>1%黑客++++++++层级分界点:2/3/4/5>>>3/4/5/6至高天++++++++【扎克】技能的治疗效果:30%已损失生命值+>>>20%已损失生命值++++++++【扎克】技能伤害:25%当前生命值+>>>20%当前生命值AI程序++++++++[条件]施放技能时获得+++++++++++++++[效果]攻击力/法术强度/攻击速度:25>>18+++++++++++++++[效果]永久生命值:18>>>15++++++++[条件]击杀时获得+++++++++++++++[效果]攻击力/法术强度/攻击速度:25>>>20+++++++++++++++[效果]永久生命值:18>>>15++++++++[条件]生命值为66%时获得+++++++++++++++[效果]永久生命值:50>>>45++++++++[条件]友方弈子阵亡时获得+++++++++++++++[效果]攻击力/法术强度/攻击速度:18>>>15+++++++++++++++[效果]永久生命值:12>>>10++++++++[条件]战斗开始时，【AI程序】们获得+++++++++++++++[效果]攻击力/法术强度/攻击速度:45>>>40+++++++++++++++[效果]永久生命值:40>>>30++++++++[条件]每5秒，【AI程序】们获得+++++++++++++++[效果]攻击力/法术强度/攻击速度:20>>>18+++++++++++++++[效果]永久生命值:12>>>10++++++++[条件]每5秒，己方弈子们获得+++++++++++++++[效果]永久生命值:7>>>6+++++++++++++++[效果]治疗效果:200>>>150强化符文前进之路++++++++初始经验值:4>>>2源计划:激光特工++++++++【源计划:激光特工之心】和【源计划:激光特工之魂】已被暂时禁用【薇古丝】+-+【快乐虹吸】++++++++对己方弈子的治疗效果:22%+>>>11%【烬】+-+【四之法则】++++++++每次触发时的金币:6>>>4英雄弈子:2阶++++++++【德莱文】攻击力:70>>>65弈子:3阶++++++++【薇古丝】技能伤害:240/360/600>>>210/315/510弈子:4阶++++++++【烬】攻击力:70>>>65++++++++【莎弥拉】法力值:0/75>>>0/65++++++++【莎弥拉】攻击速度:0.753>>0.8BUG修复修复了一个BUG，该BUG曾导致:蓝色法球有时会是空的。
百度官方今日宣布，将于3月27日14:00在北京总部召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品。3月16日，百度发布了自己的AI大模型文心一言，李彦宏在发布会上表示，目前百度是全球大厂中第一个做出对标ChatGPT产品的企业。除了较简单的文字处理之外，文心一言也能够根据用户需求，进行图片甚至视频、语音甚至视频的智能生成。
华为终端官方宣布，全新的商用品牌华为擎云”将在3月23日的华为春季旗舰新品发布会上正式亮相，宣传语为擎云直上，共创新境”。在华为擎云品牌上线后，华为的商用笔记本将不再沿用MateBookBX-XXX”的命名模式是全部归属于新的擎云品牌。从海报来看，擎云品牌除了笔记本外可能会包含台式机、智慧屏、打印机甚至手机、平板、智能手环/手表等一系列产品。
乘着+ChatGPT+和其他人工智能产品的热潮，英伟达公司于当地时间周二推出了新的芯片、超级计算服务和一系列备受瞩目的合作项目，旨在展示其技术将如何推动下一波人工智能的突破。在这家芯片制造商周二举行的年度开发者大会上，首席执行官黄仁勋将英伟达定位为「人工智能的+iPhone+时刻背后的引擎」，他将这一计算领域的拐点称为+iPhone+时刻。黄仁勋所指的中国可用的+Ampere+和+Hopper+芯片是+A800+和+H800，这也是目前大部分中国开发者在开发大型语言模型时使用的芯片。
由中国信息通信研究院与中国通信标准化协会联合主办的“云服务用户权益护航计划——计费性能提升大会”在北京召开。来自工信部信息通信管理局、各地通信管理局、中国通信标准化协会、国内主要云服务企业、部分用云企业、用户服务平台、高校的代表通过线上、线下形式出席会议。天翼云将深入践行“云服务用户权益护航计划”，携手合作伙伴共同营造云服务领域健康发展环境，促进行业诚信守法经营，保护用户合法权益，助力千行百业稳健发展。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。
CPU主频最高可达 2.91GHz，内置骁龙 X62 5G 调制解调器骁龙7+ Gen2 采用经典的 1+3+4 架构，台积电4nm，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，CPU主频最高可达 2.91GHz，性能提升高达 50%，GPU 和 AI 引擎部分都有 2 倍的增长，整体能效提升 13%；骁龙 7+ 还是 7 系移动平台中首次支持 18bit 三 ISP 的准旗舰级芯片。支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，低光下也能带来更出色的色彩表现能力，最高支持高达 2 亿像素的照片拍摄，也支持 4K HDR 视频拍摄。第二代骁龙 7+ 还支持部分 Snapdragon Elite Gaming 功能，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染，当然也将支持高通 aptX 骁龙畅听技术；采用骁龙 X62 5G 调制解调器，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
卧龙苍天陨落里化解是最为关键的游戏机制，只要掌握了化解那游戏中大部分敌人都可以轻松应对，不过化解这个操作还是需要熟悉并经过大量练习才能完全掌握的。什么是化解？化解是指卸开敌人攻击使其破绽大开的战斗技巧。攻击遭破解的敌人会失去平衡，在降低敌方气势的同时提升自身的气势。就像只狼中的弹刀一样，气势与架势槽的设定类似，在本作的战斗系统中具有非常重要的作用。为什么不能化解？不能化解有两种可能，第一种是你没有准确掌握使用化解的时机，第二种可能是你的装备负重超过上限了，装备重量超过100%的状态时会无法进行化解，且回避和使用武技时消耗的气势会大大增加。因此在配装时一定要注意负重不能超过100%。化解时机如何判断？卧龙的化解判定还是比较宽松的，大概为 24 帧，也就是有0. 5 秒左右会被判定成功。这里需要注意的是，化解普通攻击时只需注意抬手动作即可，近战时看到对方抬手按化解即可成功判定，化解红光大招时则需要注意不能第一时间按化解，而是要等红光变亮才是正确化解时机，如果是冲击型的大招则需要等到快要近身时按才能成功化解。
卧龙苍天陨落里玩家可以获得道具金蝉之壳，那么金蝉之壳要给谁，又能获得什么奖励呢？其实很简单，玩家在打到解锁天柱派后，就可以到天柱派找站得最高的人，沿着塔上缠绕的树枝上去，就可以把金蝉之壳给他，而他则会给你丹药、真气大结晶和武器等奖励，给满 20 个以后还会解锁一个成就“羽化登仙”，是白金玩家必不可少的收集成就之一。
动作角色扮演游戏《卧龙苍天陨落》现已推出，其特色是与 Koei Tecmo 的开发商 Team Ninja 提供的相同类型的硬核动作战斗。硬核战斗带来了治愈自己的方法。卧龙让你使用龙愈之壶来治愈自己，就像来自黑暗之魂的 Estus Flasks 和前忍者龙剑传制作者抄袭的其他类似游戏一样。值得庆幸的是，您可以升级它们，以便从中获得更多的治疗能力;这对于未来的BOSS战斗至关重要。要增加龙愈之壶的药效，你需要找到龙脉晶石和精华。在您下次访问战旗（您的篝火）之前，龙脉晶石会增加最大治愈次数。精华则会增加你治疗的伤害量。两者都是必不可少的。这是有关如何查找这些重要项目的指南。卧龙的龙愈之壶升级地点我们将列出该区域的章节/阶段和水晶/精华。任务:侠义二人龙脉精华位置杀了朱炎老大后，你会找到一个铁匠朱霞。继续经过僵尸并进入大型建筑物。在后面，有一个装有水晶的箱子。任务:燃烧的黄色天堂龙脉精华位置放置第二面战旗后，爬上弓箭手所在的壁架。继续寻找一只老虎睡在靠近木门和其中一个旗帜位置的箱子前。它包含本质。任务:哭泣的幽灵谷龙脉精华位置在你升起梯子上的战旗后，往山下走，你应该会在你的右边看到吃垃圾的熊猫。继续寻找两个老虎敌人。杀死他们并领取地上的物品作为奖品。任务:黄天魔堡龙脉水晶位置打开战旗后面的堡垒大门后，向左转。与守卫入口的食人魔战斗。水晶在战斗附近的长凳上。任务:寻找不朽的巫师龙脉精华位置打败猪破龙（鳄鱼小老板）后从战旗向右走，走到房间的尽头。向左转，爬上围墙到达营地。向左转，跳过藤蔓，直到到达本质。它就在战旗的正上方。任务:堕落的太监龙脉精华位置要找到这个，您需要找到洛阳地牢钥匙。从紫水湖所在底层的战旗进入靠近战旗的牢房，里面有很多丧尸，打败他们。钥匙在火盆附近的一具尸体旁边。要获得精华，请到紫色湖的对面，就在外面有火把的房间入口前，向左转。用钥匙打开这里的牢房门，拿走精华。钥匙适用于每个单元格，所以不要担心它是一次性物品。龙脉水晶位置当你到达 Boss 前面的战旗时，绕过大神庙的右侧。先杀死那里的敌人。然后找到位于小桥另一侧竹树旁边的水晶。任务:虎牢关之战龙脉精华位置在侧营战旗（就在主堡垒之前）击败了腐化的持斧士兵后，跳上弩炮并向阻挡前方脚手架上胸部路径的木制路障发射箭。精气在胸中。任务:黑夜过汉水龙脉精华位置从最后一面战旗向左走，到达最后的物品。从这里，双跳到带阳台的小小屋上，找到里面的箱子。任务:暴君的最后盛宴龙脉精华位置杀死鳄鱼小boss后，爬上椽子，跳到悬浮在水面上的吊笼。本质就在那里。龙脉水晶位置当你进入竹园时，跳上右边的墙。你也可以通过击败守卫楼梯的持斧士兵到达人行道。到达这里后，走到人行道的另一端，在右转之前，跳下左边的小缝隙，领取水晶。任务:艺人的命运龙脉精华位置激活第二面战旗后，继续经过神殿。前往池塘上的桥，老虎在该地区巡逻，上面有一个巫师。本质在桥的顶端。任务:战火熊熊龙脉精华位置排干河水并露出龙头后，回到前一个地牢的隧道，走到楼梯底部时右转。打败石像，走下现在完全露出的楼梯，到达水池底部。爬上另一边以获取精华。