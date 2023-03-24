你买的LV、Gucci是真还是假？AI就能告诉你

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:试想一下，如果花几万块多美元买了一个Gucci、LV等奢侈品的新手提包或限量版运动衫，却发现是假的，肯定令人十分恼怒。

最近，华盛顿州的一家公司Alitheon已寻求人工智能的帮助来检测山寨奢侈品问题。

据了解，Alitheon创建了一个可以识别奢侈品、艺术品和收藏品真伪的平台。 FeaturePrint 技术是一种不需要对物品进行任何更改的独一无二的唯一标识符。该技术通过使用标准的现成相机捕获物品的图像，然后程序使用机器视觉准确地验证项目是否为标记的原件。基于这样的技术，该平台可以作为买家或拍卖行提供额外验证真伪服务。

这意味着，奢侈品将拥有与每件商品相关的数字数据，以杜绝假冒，这是一个估计价值数万亿美元的行业。欧洲执法机构欧洲刑警组织指出，假冒产品的销售额占世界贸易的2.5%。这是一个日益严重的问题。仅本周，加拿大多伦多的警方就查获了价值近200万美元的耐克和 Calvin Klein 等品牌的仿冒服装。

FeaturePrint甚至可以识别有划痕或损坏的产品，例如金条。根据Alitheon首席执行官 Robin Kolvenbach 的说法，该平台可以验证金条真伪，即使它们被切成两半。

他还说道:“当公司或消费者可以毫无阻碍的验证产品及其所有权和相关数据时，这对行业意味着什么?这意味着我们将告别假冒、灰产活动、盗窃、欺诈、错误识别、人为错误以及许多其他代价高昂且风险高的问题。”

Ganzarski表示，该产品适用于从金条到医疗设备以及原创艺术作品的一切事物。他补充说:“通过将实体艺术与数字指纹联系起来，收藏家可以回顾并以前所未有的确定性和简单性来审视作品的出处和所有权。”

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