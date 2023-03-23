设计应用Canva发布AI设计工具套件 可生成自定义模板

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，Canva宣布了其最新的人工智能设计工具套件，旨在帮助用户大规模简化内容生产。现在，全球1.25亿用户都可以使用这些功能。

与人工智能相关的最重要的发展的是，Canva发布了Magic Design功能，支持用户使用生成式人工智能创建自定义模板。用户可以通过上传图像和选择样式来生成各种自定义模板。

类似地，Magic Edit则支持用户使用文本提示添加或替换图像中的元素，只需将他们要替换的元素选中，并描述他们想要使用的元素。Canva还推出了Magic Eraser，只需轻点几下光标，就可以从图像中删除不想要的细节。

该公司并有局限于图像编辑方面，还增加了基于AI可创建演示文稿的功能。Magic Design生成带有大纲和内容的幻灯片，减少了格式化所花费的时间，并提供了更吸引人的结果。

Canva还发布了人工智能文案助手Magic Write，正在Canva的所有Visual Suite中扩展，这意味着创意人员将能够在演示文稿、社交媒体、白板等方面使用该工具。

据了解，Canva的文本到图像功能在过去的四个月里已经生成了6000万张图片。该公司表示，他们已经将“文本到图像”生成的图像分辨率提高了16倍，同时将生成所需时间降低了68%。

新功能将在Canva Create活动上进行现场演示，可以在线观看。

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