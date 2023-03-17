高通发布第二代骁龙7+移动平台 GPU性能提升2倍

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:今日，高通技术公司推出全新第二代骁龙7+移动平台，第二代骁龙7+CPU的最高主频高达2.91GHz，性能提升超过50%，同时，GPU性能提升2倍，第二代骁龙7+还实现了高达13%的整体系统能效提升。

游戏方面，第二代骁龙7+支持部分Snapdragon Elite Gaming™特性，例如自适应可变分辨率渲染（Auto VRS），它通过全分辨率渲染重点内容，使用较低分辨率渲染场景背景，从而优化能效和性能。第二代骁龙7+支持集成高通aptX™的Snapdragon Sound™骁龙畅听技术，带来无损音乐串流和无卡顿的游戏音频体验。

影像方面，第二代骁龙7+搭载的18-bit三ISP支持一次捕获30张画面，并将效果最佳的部分融合到一张照片中，使用户即使在暗光环境下也能以超低光模式拍摄更明亮、更清晰、色彩更丰富的照片。消费者能够捕捉的影像数据提升高达4，000多倍，支持极致动态范围，带来丰富色彩和高清晰度。第二代骁龙7+支持高达2亿像素的照片拍摄，以及两个摄像头同时进行三重曝光的单帧逐行HDR视频拍摄。

此外，与前代平台相比，第二代骁龙7+集成的高通AI引擎性能提升超过2倍，能效提升40%，并支持AI赋能的增强体验以实现出众的简便性。第二代骁龙7+支持AI超级分辨率，能够智能地将分辨率较低的游戏画面和照片提升至更高画质（从1080P到4K），达到绝佳视觉效果。

通信能力方面，第二代骁龙7+采用骁龙X625G调制解调器及射频系统，提供高达4.4Gbps的超快下载速度和出色能效，在全球支持更广的网络覆盖、频段和带宽。该平台是首个支持5G+5G/5G+4G双卡双通（DSDA）的骁龙7系平台。第二代骁龙7+采用高通FastConnec6900移动连接系统，速度高达3.6Gbps，能够提供疾速、响应灵敏的Wi-Fi。

（举报）