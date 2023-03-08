美国云服务巨头Salesforce入局！将在Slack上引入ChatGPT功能

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:据最新报道，美国云服务巨头Salesforce正在将OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 引入 Slack，这个迹再次表明， AI 助手在日常生活中将变得无处不在。

2021年，Salesforce正收购了Slack，接下来其将允许用户利用 Slack引入的ChatGPT 来总结对话、研究主题，甚至草稿回复。

Slack官方表示，该工具目前处于测试阶段，旨在让用户“更快地了解频道或主题”、“立即找到答案”和“在几秒钟内起草消息” 。

Slack 首席产品官 Noah Desai Weiss 认为，这将帮助客户利用其组织渠道档案的集体知识，从而赋予客户新的超能力。

尽管这些人工智能工具在提炼信息或生成电子邮件模板方面似乎非常出色，但它们仍远非完美，因为ChatGPT 也会凭空编造内容，这也可能会给使用者带来困惑。

Salesforce 并没有止步于引入 ChatGPT，该公司还推出了一款名为 Einstein GPT 的 AI 工具，声称这是“世界上第一个生成式 AI 客户关系管理 （CRM） 技术，它可以为销售人员生成个性化的电子邮件以发送给客户”或“为营销人员生成有针对性的内容”提高响应率。

（举报）