微软Edge的AI功能升级 可改善低分辨率视频

站长之家（ChinaZ.com）3月7日 消息:微软发布了视频超分辨率（VSR），这是其Edge网络浏览器的一项“实验性”视频升级功能，可以使用机器学习来提高低质量视频的分辨率。

微软在Edge Insiders 博客上宣布， VSR 技术可以“去除块状压缩伪影”并提高 YouTube 等平台上视频的文本清晰度。该功能仍在测试中，目前仅限于在微软Insider程序中运行 Edge 的Canary 版本的一半用户使用。

如果你想自己尝试这个功能，需要满足几个条件:微软 VSR 只适用于720p 或更低的视频分辨率（前提是视频的高度和宽度都超过192像素），并且视频本身不能使用 PlayReady 或 Widevine 等数字版权管理 (DRM) 技术进行保护，这使得浏览器无法访问帧进行处理。

该特定限制可能会影响用户使用该功能升级的内容，因为 Netflix、Hulu 和 HBO Max 等最流行的流媒体平台都利用 DRM 技术来保护版权。

运行 Microsoft VSR 的设备还必须包含 Nvidia RTX20/30/40系列显卡或从 RX5700到 RX7800的 AMD Radeon 系列 GPU。这种支持还扩展到运行这些受支持 GPU 的独立版本的游戏笔记本电脑;但是，该设备必须插入电源，并且用户需要调整其 Windows 设置以手动强制 Edge 在笔记本电脑的独立 GPU 上运行。微软并为提到 VSR 是否可以将720p 分辨率提升到全高清1080p。

这不是第一个为 Edge 用户提供的视频升级功能。去年6月，微软为 Xbox Cloud Gaming 引入了 Clarity Boost 空间升级，旨在让 Edge 浏览器上流式传输的 Xbox 游戏看起来更清晰锐利。

微软的 VSR 技术也绝不是独一无二的。英特尔同样在为基于 Chromium 的浏览器开发视频升级功能，自2019年以来，Nvidia 在Shield TV 设备上提供了早期版本的RTX Super Resolution （RTX VSR）——该公司自己的人工智能升级技术。这项技术受到了好评，RTX Super Resolution 已在 Chrome 和 Edge浏览器中推出，尽管仅限于配备 GeForce RTX40和30系列 GPU 的 PC。

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