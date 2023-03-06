海贼王作者用ChatGPT寻找灵感 称将会照原样画

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:最近，由人工智能程序ChatGPT撰写的新闻文章和代码引起了广泛关注。甚至包括《海贼王》的作者尾田英一郎也可能从中寻找创作灵感。

据报道，尾田在一档节目中表示自己无法为下周的《海贼王》想出故事情节，询问能否获得帮助。ChatGPT很快编排了一个故事情节，其中包括英雄结识新朋友并与新敌人战斗，其中包括“暗影之王”。

该节目试图将这个故事情节卖给尾田，以展示其读者会喜欢的智慧和行为。但尾田对这个故事情节的评价非常直接，“很无聊”，要求一个更好的主意。

该节目第二次因制作故事情节而获得奖励，其中外星人加入“海贼王”角色和“海贼王”路飞与女巫作战并重建被邪恶宇宙飞船摧毁的母星。

“谢谢你。我会照原样画，”尾田回应道，并打趣说他在传奇中的下一个装置将基于新的故事情节。

最后一期将于7月25日在日本周刊漫画杂志 Shonen Jump 开始。

自1997年第一期问世以来，该系列已售出100多册并打破了销售记录。

尾田获得了一项吉尼斯世界纪录，因为他拥有单一作者为同一漫画系列出版的最多副本。

该系列的第100卷于去年在法国问世，销量达25万册，数量可与赢得著名的龚古尔文学奖的作品相媲美。

“海贼王”宇宙包括赋予它普遍维度的文化和地理参考，包括古埃及、威尼斯和中世纪的日本。

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