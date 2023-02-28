知乎CEO周源：密切关注ChatGPT发展 三个角度思考价值

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:针对备受全民关注的ChatGPT，知乎创始人兼CEO周源表示，知乎正在密切关注ChatGPT的发展。

周源表示，知乎是一个经过用户验证的场景，背后是用户的真实需求，就像搜索引擎，没有搜索引擎这个应用场景的时候，人们查找信息需要通过图书馆实现。搜索引擎通过技术创新实现更低成本和更高效率，所以获得了更大的用户规模。

周源认为，可以从三个角度思考ChatGPT的价值，第一是作为辅助工具，可以有效地提高创作效率，从这个角度，人类是欢迎ChatGPT的。第二角度是，ChatGPT可能成为和人类平起平坐的创作者，人们会担心ChatGPT会不会影响到自己的工作，对技术的宽容度就会急剧下降，这时人类就会感受到恐惧。第三个角度是离开“创作者”的视角，把AI当作真正的人工智能，可以从事多任务和多场景的工作，和以往看到的局部人工智能完全不同。

此前，知乎方面也公开表示，正密切关注ChatGPT代表的前沿技术发展方向，并看好其在内容和产业领域释放的积极价值。知乎将基于在中文数据和场景上的优势加速拥抱新技术，使得内容生态受益。

数据显示，截至去年三季度，知乎平均月活跃用户数量为9700万，2021年同期为1.012亿。平均月付费会员数量为1090万，同比增长99.5%。

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