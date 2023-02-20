美团外卖进军香港 月入最高可达3.5万港元

站长之家(ChinaZ.com) 2月20日 消息:据香港经济日报，美团已经正式进军香港。他们正在多个渠道发布招聘广告，近日正式开始招募送递员。消息人士透露，这是美团准备外卖服务的第一步。
招聘文件显示，美团正在招募摩托车车手、单车骑手和步兵三种送递员。送递员的收入由配送服务费、活动奖励和组别额外服务费组成。假如送递员一个月完成500单，并获得所有奖励，步兵可获得超过两万港元收入，车手最高可达3.5万港元。根据这个计算，新人在期间，每单的收入比同行高出近两成。
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2月1日，网传消息称，AITO问界M5增程版或将降价。增程版的降幅在1.9-3.5万元之间，各种选装包的价格也有所降低，降幅在1000-3000元之间。值得一提的是，日前M5 EV全系和M7部分车型官宣降价时给老用户进行了积分等补偿，M5增程版虽不包含降价范畴，但也有惠及，为两年基础保养，如果此次网传消息为真，不知道M5增程版的用户是否也能获得一定的补偿呢？
声明:本文来自于微信公众号 新熵，作者:古廿，授权站长之家转载发布。「新熵」于2月初发现，美团App首页一级入口的第二个Tag，开始内测“看看赚”功能。对于本地生活平台言，不管是短视频、还是直播，如果不能以更高效率的方式产生新增量，那么谁就会是全域市场中的淘汰者。
抖音外卖以不容忽视的速度起跑了。2023年，外卖赛道上，又要上演怎样的激烈战事?答案将由各平台书写。
今日上午，美团一度跌超5%，此前有报道称，3月1日抖音将上线全国外卖服务。抖音生活服务相关负责人回应，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。2021年，餐饮外卖为美团带来了963亿元的营收和61.7亿元的利润，占全年总营收的53.8%，一半有余。
声明:本文来自于微信公众号 电商报Pro，作者:月涯，授权站长之家转载发布。自建本地外卖平台，是门好生意吗?随着互联网经济的进一步发展，三四线城市以及小乡镇等下沉市场，爆发出了更大的消费潜力。美团们的到来也必将伴随着乡镇外卖市场的数字化改革和效率的提升，市场竞争格局将重新形成。
美团最近重新内测外卖直播，并在美团App内设立了“外卖直播”频道入口，用户只需搜索关键词“外卖直播”即可找到美团外卖直播页面。美团曾推出了“美团直播助手”App，为美团商家和达人提供免费的开播工具。用户打开美团点外卖时，会出现约30秒的短视频内容，视频偏向于种草，主要是向消费者推荐美食，视频下面会出现售卖相关餐品的商家。
腾势汽车公布腾势D91月份销量：6439台，环比增长7.3%，登上35万以上新能源豪华MPV销量第一宝座。比亚迪表示，腾势D9继续夯实中国豪华MPV价值新标杆”的地位；同时，成交均价41万元的数据，也展现出持续引领豪华车市场变革的实力。在1月份上旬举办的腾势汽车沟通日”上，腾势宣布将于今年一季度对D9进行首次OTA升级，涵盖智能驾驶、安全驾驶等功能。
原神3.5版本马上就要开启了，在2月17日就会开启前瞻特别节目，很多玩家还不清楚在哪可以看，下面就来为大家分享一下。原神3.5前瞻直播时间3.4版本前瞻直播将于2月17日晚20:00正式开启。分别是:B站直播间、斗鱼直播间、虎牙直播间、快手直播间、抖音直播间、微博直播间、微信视频号直播间、taptap直播间、4399直播间、好游快爆直播间和知乎直播间。
如果按照李想的说法，理想汽车今年交付量将达到35万台，这将使其与其他造车新势力彻底拉开差距。2月13日，在博主@孙少军09 公布的：理想L7 72小时一线新增订单快报”的微博评论区，李想现身，并留言称：没有L8 Air和L7 Air，2.5万量/月交付保底，Air开始交付后，3万量/月交付保底。理想L7的上市，让理想近期迎来了相当大的关注，到店客户猛增，订单转化率较高据理想汽车的销售最新发布的消息看，理想L7已经收货了3万份订单，不出意外，它又将成为爆款。
电影《流浪地球2》周边众筹破纪录，电视剧《狂飙》带动淘宝上的高启强同款《孙子兵法》热销。一个社会越是发展，大家越会追求这些看似没用，但有价值的东西。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。