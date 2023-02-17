谷歌要求员工改写 Bard 回复内容 以改进 AI 能力

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日消息:ChatGPT是近期非常受欢迎的AI聊天机器人，这使得Alphabet感到压力，因为以AI聊天机器人为基础的搜索形式可能会对Google产生很大的威胁。

此前，Google急于发布与ChatGPT抗衡的AI聊天机器人Bard，但却被曝出在自家广告中提供了错误的答案。这除了凸显AI聊天机器人的能力局限之外，还显示出要将其应用于搜索并提供用户可信赖的结果，AI还有很长的路要走。

据CNBC报道，Google的搜索部门副总Prabhakar Raghavan向员工发了一封内部信，要求他们依据自己对某些特定主题的理解，改写Bard的回答。

Raghavan表示，教授Bard最好的方法是提供示例，正确的答案将有助于提高其回答的准确性。Raghavan还提供了一系列「应该做和不应该做」的事项，以帮助修正Bard的回答，包括回答应该使用第一人称、应该保持中立立场、应该礼貌、轻松和平易近人。另一方面，回答不应默认种族、国籍、性别、年龄、宗教、政治和地理位置等立场，也不应拟人化Bard，暗示Bard有情感。另外，如果Bard的回答中包含法律、医疗、理财等相关建议，或包含仇恨、辱骂等文字，都应标记出来。

Google CEO Sundar Pichai稍早前向员工发了一封邮件，要求他们每周花几个小时测试Bard，而Raghavan的指示可以看作是这个要求的延续。

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