文章概要: 1. 谷歌推出的Bard扩展使用大型语言模型，旨在总结电子邮件、规划旅行，但却制造了从未发出的电子邮件。 2. 一名记者测试后发现，Bard AI制造了虚假的电子邮件，甚至错误地提供航班信息和虚构的列车信息。 3. 谷歌表示Bard扩展仍处于实验阶段，但这一产品引发了隐私担忧，也让人担心谷歌在AI领域可能会犯一些严重错误。

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:谷歌最近将其大型语言模型驱动的聊天机器人Bard引入了一系列产品，包括Gmail、Google Drive、Google Docs、Google Maps以及谷歌旗下的YouTube等。尽管谷歌试图将其新一代生成式AI与已有的产品线相结合，但似乎行动有些仓促。

根据《纽约时报》专栏作家Kevin Roose的测试结果，Bard似乎并不是谷歌希望的有用的收件箱助手。在他的测试中，AI出现了从未发生过的整个电子邮件往来。

问题出现在，当Roose要求Bard“分析所有我的Gmail，以合理确定我的最大心理问题是什么”时。尽管这个请求有点奇怪，但理论上是一个相对简单的任务。Bard开始迅速工作，告诉Roose，他倾向于“担心未来”，并引用一封据称由作者发出的电子邮件，其中Roose表示他“对工作感到紧张”并“害怕失败”。

问题在于，Roose从未发送过这封电子邮件。AI找到了作者收到的一封新的“埃隆·马斯克”传记的新闻通讯，却错误地引用了该新闻通讯中的一句话，并草拟了一封全新的电子邮件，Bard声称是Roose自己发给自己的。

据该专栏作者称，Bard反复表现出这种行为，凭空拉出一封Roose据称抱怨自己不“适合成为成功的投资者”的电子邮件。AI还反复错误提供航班信息，甚至虚构了一趟根本不存在的列车。

面对Roose的担忧，谷歌Bard项目的负责人Jack Krawczyk坚称，Bard扩展仍处于试验阶段，这是该产品的首次版本。

有人认为，谷歌发布如此混乱的产品，这也让人更为担忧AI在个人电子邮件中爬行可能带来的重大数据隐私问题。

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