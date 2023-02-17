消息称百度CTO王海峰任文心一言项目总指挥

站长之家（ChinaZ.com）2月17日 消息:据36氪消息，百度文心一言团队，主要由TPG（技术中台事业群）、MEG(移动生态事业群)两大部门协同，百度CTO王海峰任项目总指挥。
百度讨论过两种方案，一种是推出独立入口（类似“文心一格”）;另一种是效仿微软Bing接入ChatGPT，与现有百度搜索入口打通。
而在搜索入口之外，百度也在寻求百家号、短视频内容与AIGC结合的可能性。
据悉，百度类ChatGPT应用文心一言，将在3月和大家正式见面。
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声明：本文来自微信公众号 “DoNews”，作者:苏舒，授权站长之家转载发布。尽管百度只是承认了正在做类似ChatGPT的项目，以及项目的名字——“文心一言”， 但这个消息依然让百度赚足了眼光。距离中国的ChatGPT最近的，的确是文心一言，但文心一言能做到什么程度，甚至能否超过ChatGPT，成为百度期盼已久的“第二增长曲线”有待时间的考验。
站长之家 2 月 9 日讯：据新京报报道，知情人士透露，百度旗下的类ChatGPT应用“文心一言”上线后，首站将直接接入百度搜索，包括多答案回复、智能生成等。
凤凰网科技讯+2月15日消息，近日，携程宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，标志着对话式语言模型技术在国内在线旅游服务场景的首次着陆。双方将在旅行智能规划、旅行内容渗透等多个领域展开深化合作，打造在线旅游服务场景人工智能解决方案，引领“AI＋旅行”产业应用升级。
站长之家 2 月 14 日讯：今日，每日经济新闻、上游新闻、澎湃新闻、海报新闻、电脑报、上游新闻等媒体宣布，成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，将全面体验并接入文心一言的能力。
上海报业集团旗下澎湃新闻宣布，成为百度“文心一言”首批先行体验官。澎湃新闻将体验“文心一言”的全面能力，应用百度领先的智能对话技术成果，打造内容生态人工智能全系产品及服务。已有小度等知名公司加入百度“文心一言”生态圈。
站长之家 2 月 17 日讯：凤凰网宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。将全面体验并接入文心一言的能力。
DoNews2 月 17 日消息，据媒体报道， 2 月 7 日百度官宣“文心一言”项目时，给自己掐上了“三月完成内测”的倒计时，多位百度员工表示，高层下了死命令，要在一个月时间内看到产品。百度也集结了公司在深度学习、自然语言处理的核心人才，据了解，百度CTO王海峰任项目总指挥，其他带队高管还包括：百度集团副总裁吴甜、百度技术委员会主席吴华等人。百度讨论过两种方案，一种是推出独立入口；另一种是效仿微软Bing接入ChatGPT后的“New Bing”，即与现有的百度搜索入口打通。
声明:本文来自于微信公众号 锌刻度，作者:陈邓新，授权站长之家转载发布。ChatGPT堪称全球互联网第一热点。百度自然也是ChatGPT的最大受益者之一。
百度将推出一款类似于ChatGPT的产品，该项目名字确定为文心一言，英文名ERNIE Bot，预计三月份完成内测，面向公众开放。刚刚百度在其微信公众号官宣:大模型新项目文心一言敬请期待。具体实现方案为:利用无标注样本语句，通过无监督的对比学习训练方式训练深度学习模型，得到第一级模型;以及利用样本语句对训练第一级模型，得到一级目标模型，样本语句对包括语义相同的两个样本语句。
站长之家(ChinaZ.com) 2月7日 消息:百度公司早前据外媒报道，正计划在今年三月推出与 OpenAI 的 ChatGPT 相似的人工智能聊天机器人服务，并将嵌入其搜索服务中。百度官方今日确认，该项目的名字为文心一言，英文名为ERNIE Bot，三月份完成内部测试，并将面向公众开放。目前，该产品正在进行上线前的冲刺准备工作。2月7日，百度港股短线拉升，截至发稿，涨幅扩至6%，报149.4港元，市值4130亿港元。美国投行麦格理发布报告称，将百度今明年经调整每股盈测上调13%/4%，并且特别表明了对“中国ChatGPT”的看好。天风证券全球科技首席及海外研?
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。