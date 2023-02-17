消息称百度CTO王海峰任文心一言项目总指挥

DoNews2 月 17 日消息，据媒体报道， 2 月 7 日百度官宣“文心一言”项目时，给自己掐上了“三月完成内测”的倒计时，多位百度员工表示，高层下了死命令，要在一个月时间内看到产品。百度也集结了公司在深度学习、自然语言处理的核心人才，据了解，百度CTO王海峰任项目总指挥，其他带队高管还包括：百度集团副总裁吴甜、百度技术委员会主席吴华等人。百度讨论过两种方案，一种是推出独立入口；另一种是效仿微软Bing接入ChatGPT后的“New Bing”，即与现有的百度搜索入口打通。