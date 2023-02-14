苹果15英寸MacBook Air显示屏生产正在进行中 或于4月正式推出

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日消息:据显示行业分析师Ross Young称，苹果的供应链本月开始为新的15.5英寸MacBook Air生产显示面板，他在过去几年中对苹果未来产品的传言有着非常好的记录。

Young在今天与他的用户分享的一条推文中说，鉴于显示屏的生产正在进行，他预计新的MacBook Air将在「4月初」推出，但发布和预购时间有可能会更早发生。苹果经常举行春季活动来宣布新产品，如2022年3月和2021年4月。

新的15英寸显示屏尺寸选项将是MacBook Air有史以来最大的尺寸，据推测将与现有的13英寸机型一起提供。目前配备M2芯片的13英寸MacBook Air于2022年7月发布，起价为1199美元。

Young没有提供关于新机型的任何其他细节，包括它是否将配备M2芯片或下一代基于3纳米的M3芯片。苹果的芯片制造合作伙伴台积电在12月开始大规模生产3纳米芯片，但目前还不清楚M3芯片是否会在4月前准备好。

鉴于传闻苹果还计划在今年晚些时候用M3芯片更新MacBook Air，今年春天推出采用M2芯片的15英寸MacBook Air一直是争论的焦点，在这种情况下，这些更新之间只有约6到8个月的间隔。随着新的MacBook Air机型发布的临近，希望更多的消息将有助于澄清这种情况。

Ross Young是显示器供应链咨询公司（DSCC）的CEO。过去，他准确地透露，iPhone13Pro和高端MacBook Pro机型将采用ProMotion，第六代iPad mini将配备8.3英寸显示屏，目前的MacBook Air将有一个更大的13.6英寸显示屏等等。

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