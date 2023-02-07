市监局介入调查1个橙子卖128元 一个菠萝980元

近日，江苏南京一女子超市遇到“天价水果”的视频引发热议，5日，当地市场监管部门已介入调查。

视频中，价签显示单独包装的橙子价格为128元，草莓和菠萝分别为128元和980元。黄女士称，自己在南京德基广场的超市里，冬虫夏草也达到2万多元一斤。

客服人员表示，超市属于精品店，东西贵，有顾客购买。超市人员回应，所售水果接受相关部门和超市监管，橙子并非进口，菠萝为稀有种，根据品质、产地等因素定价。现已有工作人员介入调查，将会及时公布调查结果。

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