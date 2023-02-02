雷军回应小米汽车泄密事件：对泄密事件零容忍

站长之家 2 月 2 日讯：针对小米汽车设计文件泄密一事，雷军表示“小米集团对泄密事件零容忍。希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。小米汽车对重要供应商正在更新保密协议。”
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自从小米宣布造车以来，不论是手机数码行业，还是汽车行业都非常关注。按照官方消息，小米汽车将会在2024年实现首款车量产，进展十分迅速。前不久一份小米汽车设计文件泄密引起了巨大关注，传出了首款车型小米MS11车型的设计图片，展示了小米汽车保险杠、车尾等部分细节。据悉，此事起因是小米供应商泄密，造成了不小的负面影响。此前，小米集团公关部总经理王化回应称，的确是二级供应商保密的设计文件泄密，但该供应商仅仅是为模具打样的供应商，泄密的文件是非常早期的招标过程的设计稿，并非最终文件。今天下午，小米公司发言人官微对
小米公司官方发文称，2023年1月22日，小米汽车合作方北京某模塑科技有限公司因对其下游供应商管理不善，泄露了汽车前后保险杠的早期设计稿。小米集团依据《保密协议》对涉事合作方进行了严肃处理，现对处罚结果公示如下:1. 依照《保密协议》处以100万元的经济赔偿;2. 责成其对下游供应商加强信息安全管理，并对泄密肇事人进行严肃处理;3. 责成供应商制定详细整改方案，全面升级保密措施。希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。
针对“汽车设计被泄密”的情况，小米官方表示，2023年1月22日，合作方北京某模塑科技有限公司因对其下游供应商管理不善，泄露了我司汽车前后保险杠某个版本的过程稿。经公司决定，已对涉事合作方进行严肃处理:1. 依照《保密协议》处以100万元的经济赔偿;2. 责成其对下游供应商加强信息安全管理，并对泄密肇事人进行严肃处理;3. 出具行之有效且责任到人详细整改方案，全面升级保密措施;小米表示，对泄密零容忍，泄密事件发现一起，查处一起，追究一起。
今天下午，小米公司对此前的小米汽车泄密事件进行了正式的通报处理。据介绍，这是小米合作方北京某模塑科技有限公司因对其下游供应商管理不善，泄露了小米汽车前后保险杠某个版本的过程稿。小米依照保密协议处以100万元的经济赔偿，并责成其对下游供应商加强信息安全管理，并对泄密肇事人进行严肃处理。雷军专门发文强调：小米集团对泄密事件零容忍。希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。”他还在评论区透露，对于这个泄密的员工也在处理中，结果出来后同样会发布公告。值得注意的是，有网友发现小米对汽车项目的泄密罚款似乎有?
近日一组号称是小米汽车首款车型的图片曝光，图片展示了车辆前脸和尾部等设计细节。小米集团公关部总经理王化今天在微博发文回应，他表示:1. 的确是二级供应商保密的设计文件泄密;2. 该供应商仅仅是为模具打样的供应商，泄密的文件是非常早期的招标过程的设计稿，并非最终文件;3. 我们一定会根据与该供应商签订的保密协议进行严肃处理。此外小米还在研发第二款量产车，计划于2025年推出。
企查查APP显示，近日，小米汽车科技有限公司“穿戴设备以及穿戴设备的数据处理方法”专利公布。专利摘要显示，穿戴设备包括显示屏、第一蓝牙模块以及处理器，其中第一蓝牙模块用于建立穿戴设备与车辆之间的通信连接;处理器用于获取穿戴设备与车辆之间的距离，并在距离小于设定的距离阈值时，控制显示屏的显示界面从第一界面切换至第二界面，第二界面包括用于控制车辆的一个或多个控件。该穿戴设备能够在距离车辆较近时，自动显示用于控制车辆的控件，用户可便捷地通过控件对车辆进行控制，无需额外操作。
近日，小米汽车科技有限公司申请的“车辆漂移控制方法、装置、车辆、存储介质及芯片“专利公布。专利摘要显示，本公开涉及车辆控制技术领域，包括:在车辆处于漂移模式开启状态下，获取车辆的滑移率等级和转向信息等;根据前轴扭矩、后轴扭矩和后轮制动扭矩，控制车辆漂移行驶，在漂移行驶的过程中，根据转向补偿量和车速控制助力转向电机进行转向补偿。降低了车辆漂移对驾驶员的依赖，根据车辆不同的转向和车速，确定不同的漂移参数，实现不同状态的漂移。
雪球用户粮厂研究员Will在小米科技园附近偶遇一辆重度伪装车，车顶有一颗激光雷达，车身形态和P7非常像。他在社交平台发文称:“2023年1月5日，小米MS11的第一轮谍照也曝光出来了”。小米的第一款车将是轿车，并且已确定激光雷达供应商为禾赛科技，售价上限超过30万元。
知名汽车博主@不是郑小康发文透露雷军在试小米汽车，并晒出两张图片。深车评人韩路在评论区表示，看尾巴造型还是标准三厢车不是Coupe。挺喜欢电动车的驾驶感受，但是目前电动车的价格真心不便宜。
站长之家 1 月 31 日讯：天眼查App显示， 1 月 31 日，小米汽车科技有限公司“穿戴设备以及穿戴设备的数据处理方法”专利公布。该穿戴设备能够在距离车辆较近时，自动显示用于控制车辆的控件，用户可便捷地通过控件对车辆进行控制，无需额外操作。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。