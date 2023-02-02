雷军回应小米汽车泄密事件：对泄密事件零容忍

今天下午，小米公司对此前的小米汽车泄密事件进行了正式的通报处理。据介绍，这是小米合作方北京某模塑科技有限公司因对其下游供应商管理不善，泄露了小米汽车前后保险杠某个版本的过程稿。小米依照保密协议处以100万元的经济赔偿，并责成其对下游供应商加强信息安全管理，并对泄密肇事人进行严肃处理。雷军专门发文强调：小米集团对泄密事件零容忍。希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。”他还在评论区透露，对于这个泄密的员工也在处理中，结果出来后同样会发布公告。值得注意的是，有网友发现小米对汽车项目的泄密罚款似乎有?