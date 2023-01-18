微软 CEO：计划将 ChatGPT 等人工智能工具整合进该公司所有产品

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日消息:在2023年世界经济论坛（达沃斯论坛）上，微软CEO Satya Nadella在接受WSJ采访表示，该公司计划将OpenAI的人工智能工具，例如ChatGPT，整合到该公司旗下所有产品中，并作为平台提供给其他企业使用。

此前微软对OpenAI投资了10亿美元，并计划在未来增加投资。在1月16日发布的一份公告中，微软表示，该公司计划让更多客户通过其云计算平台Azure访问这些经整合的人工智能工具软件。同时，微软还致力于将OpenAI的图像生成软件添加到该公司旗下的Bing必应搜索引擎中，以向谷歌引擎发起新挑战。

「人工智能技术将彻底改变微软的所有产品，」Nadella说道。微软日前发布博客文章表示，将通过其云计算平台Azure让更多客户获得来自OpenAI工具背后的软件。Nadella指出，微软的目的是使Azure成为「任何人以及所有思考人工智能的人想要去的地方」，包括企业和终端用户，还将向企业用户提供ChatGPT。

Nadella说:「微软的每一个产品都将拥有一些相同的人工智能能力，能够让该产品彻底改头换面。」Nadella表示，微软将迅速采取行动，将来自OpenAI的工具商业化。OpenAI是ChatGPT聊天机器人以及图像生成器Dall-E2背后的公司。微软是这家初创公司的早期投资者。

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