盖茨基金会发布2023年信：已批准83亿美元年度预算

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日消息:盖茨基金会微信公众号今日发布2023盖茨基金会年信，宣布已于1月11日批准83亿美元的2023年度预算，预计比2022年年度支出增长15%左右，朝着到2026年将年度支出提升到90亿美元的承诺稳步前进。

比尔及梅琳达·盖茨基金会首席执行官Mark Suzman在年信中表示，在新冠大流行期间，全球健康和发展领域在过去二十年中取得的空前进步陷入了停滞，甚至在许多领域出现了倒退。令人遗憾的是，世界不仅没有加速行动抗击传染病、帮助减少极端贫困并应对气候变化，反而迄今也没能拿出必要的政治意愿和资源来解决问题，「在这样的背景下，比尔及梅琳达·盖茨基金会很自豪能够加倍努力推进我们的核心使命: 帮助确保人人都有机会过上健康而富有成效的生活」。

Suzman还在年信中提到与中国及非洲的消除疟疾合作，「我们还帮助一些国家分享他们的经验——比如中国在境内消除了疟疾，现在又将其专长与非洲国家分享——我们还帮助其他国家加强测量系统和分析能力，让他们能够利用数据因地制宜地制定疟疾干预措施。我们还资助培训了非洲昆虫学家和国家疟疾项目工作人员，这样就会有一支充满活力的专家队伍将这场战斗进行到底」。

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