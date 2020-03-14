比尔·盖茨宣布退出微软董事会：未来将专注于慈善事业

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 14 日消息：微软联合创始人比尔·盖茨当地时间周五宣布从该公司董事会辞职，未来将专注于全球健康、教育和气候变化相关慈善工作。

比尔·盖茨在 2000 年成立比尔和梅琳达·盖茨基金会，2008 年比尔盖茨宣布将 580 亿美元个人财产捐给慈善基金会，2014 年比尔·盖茨辞去董事长一职并击退卡洛斯·斯利姆重回世界首富。

从微软公司董事会辞职后，盖茨及其妻子梅琳达将继续经营着盖茨基金会，这是世界上最大的慈善机构之一，为抗击疾病和消除贫困的全球卫生项目提供资金。

盖茨说：「我将把更多的时间投入到慈善事业的优先事项上，包括全球健康与发展、教育，以及我在应对气候变化方面越来越多的投入」，「伯克希尔公司和微软的领导层从未如此强大过，所以现在是采取这一步骤的时候了。」盖茨强调，「微软将永远是我一生工作的重要组成部分，我将继续与 Satya 和技术领导层合作，帮助塑造愿景，实现公司的宏伟目标。」

微软表示，在盖茨离开该公司董事会之后，董事会现在的成员将变成 12 人。另外，盖茨还宣布退出沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司的董事会，他自 2004 年以来一直在该公司董事会任职。

微软 CEO 萨提亚·纳德拉表示：「我与比尔合作多年，从他身上学到很多，这是一种巨大的荣誉和特权。」