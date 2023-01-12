苹果 M2 Pro 和 M2 Max 芯片 MacBook Pro 机型或再次推迟

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日消息:据DigiTimes报道，苹果的下一代14英寸和16英寸MacBook Pro机型采用M2Pro和M2Max芯片，原定于「2023年初」投放市场，但现在预计这些笔记本电脑将「再次被推迟」。

该报道没有提供新的MacBook Pro的修订上市时间框架。彭博社的Mark Gurman在上周末的newsletter中说，苹果公司计划在今年上半年发布这些笔记本电脑，并说它们将具有与当前型号相同的设计和功能，但配备M2Pro和M2Max芯片。Gurman说，与目前的M1Pro和M1Max相比，这些芯片将只提供微弱的性能改进。

10月底，Gurman说苹果计划在2023年第一季度发布新的MacBook Pro，并将即将发布的macOS13.3一共亮相，但目前还不清楚这些计划从那时起是否已经改变。根据Gurman最新的2023年上半年的时间表，新的MacBook Pros应该最迟在6月的苹果年度开发者大会WWDC上发布。

苹果的芯片制造合作伙伴台积电在12月底开始大规模生产3纳米芯片，但关于M2Pro和M2Max的芯片是3纳米还是像M1Pro和M1Max那样保持5纳米，目前还不清楚。

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