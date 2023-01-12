2023 年最适合初学者的10款视频剪辑软件 小白也能轻松上手

目前，视频已经成为内容营销的重要组成部分。据invideo的数据显示，仅2021年，在线视频就已经占了互联网流量的82%以上，近八成的网友表示他们通过观看视频被引导购买或下载软件。

想通过视频营销，但不会剪辑怎么办?没关系，今天小编就给大家介绍10款适合初学者的剪辑软件，让你分分钟做出专业的视频内容。

以下是2023年最适合初学者的视频剪辑软件列表:

1、Apple iMovie

简单易操作，只要有Mac就可以免费使用，拥有十个高保真滤镜。可以将 iPhone 上拍摄，或一直在 iPad 上编辑的项目无缝传输到 Mac上。

iMovie 最好用的功能是“色度键”工具，可以一键将视频中的人物抠出，置换任何背景。iMovie 直接与 iTunes 和 GarageBand 结合，可以轻松实现自定义音轨和声音。

2、Lumen5

Lumen5是一个将博客文章转化为视频的工具。你只需要简单地修改一下你的播客文章脚本，拖放一些 gif、屏幕截图或录屏;添加一些音乐，就可以制作出一个适合发到Facebook 和 Twitter的社交视频。

Lumen5免费版本可以创建任意数量的720p 视频，但有水印。如果要去除水印每月 需要花费11美元，如果视频清晰度要升级到1080p，每月 需要59美元。

3、Animaker

Animaker 拥有自己的在线视频编辑器，任何人无需视频剪辑经验就可以轻松地从自己的视频、照片、文本和音频中创建视频。

它的主要特点就是轻量级应用程序，没有复杂的时间线，简单的拖放选项和实时协作即可。

定价:10美元/月起，最高49美元/月

4、Nero Video

主要特点就是便宜，只要花39.95美元即可获得永久授权。软件里面内置了大量的视频效果，可直接使用。