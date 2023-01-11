大疆发布轻量旅拍微单稳定器 RS 3 Mini 售价 1999 元

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日消息:DJI 大疆发布轻量旅拍微单稳定器RS 3 Mini，这也是大疆首次在如影稳定器 RS 系列中加入 Mini 版本。RS 3 Mini 现已上架，售价 1999 元。

图片来自DJI

大疆 RS 3 Mini 采用全新的一体化设计，在竖拍模式下机身仅重 795 克，对比 RS 3 Pro 减轻约 50%。 RS 3 Mini最高承重达2KG，全画幅、APS-C 画幅微单的主流机型均可承载。用户无需额外配件，可直接将 RS 3 Mini 标配的快装板安装到云台竖臂上即可快速转换为竖拍形态。

据官方介绍，机身轻小的RS 3 Mini，能迸发强大负载力，支持主流品牌微单与镜头组合，并延续 RS 3 系列出色的增稳性能，让创作者在旅拍、专业创作中都能发挥更多拍摄潜能。

RS 3 Mini 还搭载 1.4 英寸触控式彩屏，并采用全新 UI 设计，无需 App 即可完成多数功能调节，常用设置一触即达。机身侧边配备 NATO 接口，支持安装手提转接手柄、外置补光灯、监视器等配件。RS 3 Mini 续航时间可达 10 小时，同时支持边充边用。

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