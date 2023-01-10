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原子化组件角色深入，视频号万粉创作者增加3倍，点赞10w+的爆款内容增长186%

2023-01-10 11:15 · 稿源：站长之家

1月10日，以“在场”为主题的2023微信公开课PRO正式开讲。本年度微信公开课重点从视频号内容生态发展、微信生态内各类产品助力实体转型以及数字生活服务升级三个方面，展示微信生态各产品的新能力、新计划。

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在2022年的微信公开课Pro上，“视频号要成为微信体系内最原子化的内容组件”。过去一年中，原子化的视频号与微信生态之间激发了出丰富的化学反应。

视频号的内容生态在2022年逐渐丰富，用户的使用时间也在逐渐延长。视频号团队介绍，2022年总用户使用时长已经超过了朋友圈总用户使用时长的80%。视频号直播的看播模增长300%，看播时长增长156%，直播带货销售额增长800%。

作为视频号创作者标杆代表，活动邀请到小狮日记、赵健的读书日记、杨樾等短视频作者，马明宇马儿、顺子说茶等直播间主播，与视频号团队官方讲师一同讲述运营视频号的经验与心得。

原子化组件角色深入，大事小情视频号全程“在场”

大到神十四发射、钟南山疫情形势分析，小到养一朵云当宠物、举办一场婚礼、分享一个冷知识，视频号从多个领域、多个维度正在深入用户的生活。

作为微信生态内的原子化内容组件，过去一年，视频号为用户和创作者提供了更加流畅和便捷的体验，短视频+直播的功能也在不断完善。

通过持续的产品能力创新和对创作者的不断激励，越来越多不同身份背景的创作者入驻，视频号正在成为内容丰富、多元、共生的平台。

在短视频领域，过去一年，视频号的内容生态日渐繁荣，视频号用户消费时长也正在逐渐接近朋友圈。2022年，日活跃创作者数和日均视频上传视频量同比涨幅均超过100%，万粉及以上的创作者数量增长308%，点赞10w+的爆款内容增长186%。

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经过一年的不断突破，视频号直播也已经融入用户社会生活的方方面面。具体到数据，2022年视频号看播规模增长300%，看播时长增长156%;优质开播增长614%，开播时长增加83%。

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微信公开课讲师郑卫

随着视频号生态的不断完善，视频号直播的商业潜力也在持续释放。2022年视频号直播带货规模保持高速增长，销售额同比增长超8倍，平台公域购买转化率提升超过100%，客单价超200元。

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微信公开课讲师陶佳

视频号团队介绍，在2022年，视频号团队提出过一个朴素的愿望，帮助创作者多涨点粉，多赚点钱，在接下来的2023年，视频号也将为持续打造一个良好的生态系统而付出切实努力。

50亿直播流量持续投入，多项措施助力内容生态搭建

多样而丰富的内容一方面源于视频号对于产品自身工具性的完善，另一方面来源于视频号对于创作者的不断激励。

「北极星计划」以发现和扶持短视频行业优质创作者为目标，近一年来，视频号通过「北极星计划」共拿出数十亿流量扶持和孵化了数万名优秀创作者。

在2023微信公开课上，「北极星计划」得到全面升级，对全部符合参与门槛的作者开放，符合活动要求的优质创作者最高可获得百万流量扶持，更有针对音乐、搞笑、游戏、剧情等重点垂类启动专项激励计划。

视频号团队介绍，从“0粉”到“100粉”，再到“万粉”作者，视频号都有针对性的变现工具，通过直播打赏、直播带货、商品分享、互选广告等能力，创作者在提高积极性和成长性的同时，也保留了原创性和自主性，亦能获得可观的收入。这为内容生态的持续丰富提供了更多可能。

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微信公开课讲师刘泽霖

时刻“在场”也为主播带来更高收益，在视频号运营的系列“组合拳”下，2022年有收入主播规模增长101%，主播总收入增长447%。视频号团队介绍，未来，视频号直播也将投入50亿流量和更为丰富完善的变现工具和激励政策，帮助认真开播的每一个个体有冷启、有成长、有收入。

在直播带货领域，视频号也在不断完善基础设施，打通商家及供应商链条，在为用户提供更多选择的同时，也成为促进消费的新渠道新手段。据悉，一二三线城市的消费用户占比超过60%，服饰、视频和美妆成为最受视频号欢迎的消费品类，直播带货订单规模保持高速增长。

视频号团队透露，为了更好支持品牌商家经营，视频号将在近期发布品牌商家激励计划，对入驻视频号小店的品牌商家，提供包括流量冷启、品牌标识、专享服务等在内的各项权益，助力品牌商家经营。视频号也将继续加大对服务商的支持力度，在身份认证、流量激励、运营工具等方面持续重点投入，在流量激励上做到翻番。

视频号团队表示，2023年，视频号将继续从产品能力、作者服务、生态调控方向不断优化视频号的生态系统，提供更多扶持和激励计划，也与更多业内商家和服务商深度链接，让每一个人、每一件好物、每一个瞬间都被更好地看见。

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