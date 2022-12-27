小米Redmi K60宇宙三款新机正式发布 售价2199元起

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日消息:Redmi今晚举办新年发布会，正式发布K60性能宇宙Redmi K60Pro、Redmi K60以及Redmi K60E。
Redmi K60搭载高通骁龙8+ 处理器（3.0GHz）、LPDDR5内存、UFS3.1闪存，以及 Pro 同款5000mm² VC + 高功率石墨散热，拥有墨羽、晴雪、幽芒三款玻璃后盖配色，厚8.59mm，重204g，以及一款素皮晴蓝配色，厚8.79mm，重199g。
Redmi K60配备5500mAh 电池，支持67W 有线快充 +30W 无线充电，后置64MP 主摄（OIS）+8MP 超广角 +2MP 微距镜头，屏幕与 Pro 款相同，支持 NFC、红外遥控、蓝牙5.3、双扬声器、屏幕指纹识别。
Redmi K608GB +128GB售价2499元，8GB +256GB售价2699元，12GB +256GB售价2999元，12GB +512GB售价3299元，16GB +512GB售价3599元。
Redmi K60Pro 搭载高通骁龙8Gen2处理器、LPDDR5X 内存、UFS4.0闪存，最高支持16GB +512GB，还配备5000mm² 超大 VC 散热，搭载“不降帧率、不降画质、不降亮度”的狂暴引擎。同样拥有墨羽、晴雪、幽芒三款配色，厚8.59mm，重205g，镜头模组采用立体切割金属 DECO，配有双侧碳纤维纹理腰线。
Redmi K60Pro 搭载了一块与 TCL 华星联合研发调校的6.67英寸2K 国产屏，拥有 Redmi 自研高光显示引擎，峰值亮度达到1400nit，支持12bit、687亿色、P3色域，还支持1920Hz PWM 高频调光，配备屏幕指纹识别。影像方面，Redmi K60Pro 搭载后置50MP 主摄（索尼 IMX800，OIS+EIS 双防抖）+8MP 超广角 +2MP 微距镜头，前置16MP 居中挖孔镜头，配备小米影像大脑2.0+ 影像全流程加速，还拥有全链路 P3广色域 + 胶片相机等。
Redmi K60Pro 拥有5000mAh 电池，支持120W 快充，30W 无线充电，几乎支持2022款所有在售新能源车，出厂搭载 MIUI14，支持 NFC、红外遥控、蓝牙5.3、双扬声器、屏幕指纹识别。
Redmi K60Pro8GB +128GB售价3299元，8GB +256GB售价3599元，12GB +256GB售价3899元，12GB +512GB售价4299元，16GB +512GB售价4599元。
Redmi K60E 同样拥有墨羽、晴雪、幽芒三款配色，搭载联发科天玑8200处理器、LPDDR5内存、UFS3.1闪存，配备3750mm² VC 均热板，搭载6.67英寸3200×1440三星 E4OLED 直屏，支持120Hz 刷新率，480Hz 触控采样率，8bit 色深，局部峰值亮度1200nit。拥有5500mAh 电池，支持67W 快充，后置48MP 主摄（OIS）+8MP 超广角 +2MP 微距三摄，前置20MP 居中挖孔镜头。
Redmi K60E8GB +128GB售价2199元，8GB +256GB售价2399元，12GB +256GB售价2599元，12GB +512GB售价2799元。
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