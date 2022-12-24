阿里云盘会员服务调整：新增8TB超级会员 6TB/20TB服务下架

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:日前，阿里云盘发布会员服务调整预告”，对普通会员和超级会员进行了调整，将在2022年12月29日起调整会员服务，新增8TB 超级会员，6TB 会员和20TB 超级会员将下架。

已订购6TB会员且在有效期内的用户，仍可在有效期内享有全部的会员权益;连续包月且处于订购状态的用户，可按原订购价格继续享有全部的会员权益，直到主动取消自动续费为止。

据了解，今年3月，阿里云盘推出会员服务，承诺非会员用户继续保持不限速。

官方公告:

一、新增8TB 超级会员

阿里云盘新推出8TB 超级会员，支持多种会员时长订购服务，「1个月」、「3个月」、「1年」、「连续包月」、「连续包年」;8TB 超级会员与原20TB 超级会员权益相同。

二、 关于6TB 会员调整

6TB 会员将于2022年12月29日从阿里云盘网页、移动端、电脑端、天猫官旗店下架，后续将不支持购买。

1、已订购6TB 会员且在有效期内的用户，仍可在有效期内享有全部的会员权益;

2、已订购6TB 会员「连续包月」（即自动续费）且处于订购状态的用户，可按原订购价格继续享有全部的会员权益，直到主动取消自动续费为止。

三、关于20TB 超级会员调整

20TB 超级会员将于2022年12月29日从阿里云盘网页、移动端、电脑端、天猫官旗店下架，后续仅支持已订购20TB 超级会员且在有效期内的用户续费购买，未在20TB 超级会员有效期内的用户在商品下架后将不支持购买。

1、已订购20TB 超级会员且在有效期内的用户，仍可在有效期内享有全部的会员权益;

2、已订购20TB 超级会员「连续包月」（即自动续费）且处于订购状态的用户，可按原订购价格继续享有全部的会员权益，直到主动取消自动续费为止。

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