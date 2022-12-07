上海迪士尼乐园：将于12月8日起重新开放

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:今日，上海迪士尼乐园宣布将于2022年12月8日起重新开放。12月8日，上海迪士尼乐园的运营时间为8:30-20:00。

上海迪士尼表示，将根据政府最新疫情防控措施更新度假区的游客防疫须知，游客务必在游玩前了解须知并严格遵循。部分景点、现场娱乐演出、餐厅和商店将有可能临时暂停开放或以降低承载量的方式开放或呈现。

对于在暂时关闭期间出行计划受到影响的游客，请联系原购买渠道进行咨询、退款或改期。

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