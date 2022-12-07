上海迪士尼乐园：将于12月8日起重新开放

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:今日，上海迪士尼乐园宣布将于2022年12月8日起重新开放。12月8日，上海迪士尼乐园的运营时间为8:30-20:00。
上海迪士尼表示，将根据政府最新疫情防控措施更新度假区的游客防疫须知，游客务必在游玩前了解须知并严格遵循。部分景点、现场娱乐演出、餐厅和商店将有可能临时暂停开放或以降低承载量的方式开放或呈现。
对于在暂时关闭期间出行计划受到影响的游客，请联系原购买渠道进行咨询、退款或改期。
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上海迪士尼度假区发布重要通知称，根据疫情防控要求，上海迪士尼乐园将于2022年11月29日起暂时关闭。恢复运营时间一旦明确，将及时告知。对于在此期间受到影响的各位游客，我们深表歉意!我们将为您提供乐园门票的退改服务。
11月18日，上海迪士尼度假区 官方微博发布消息称，以下截图为假消息。上海迪士尼度假区已于2022年11月17日启动第一阶段重新开放，迪士尼小镇、星愿公园和上海迪士尼乐园酒店已恢复运营。游客黄女士表示，她听到小镇重新开放的消息特地赶过来的，“今天想在小镇买几件衣服”，希望乐园早日开放。
上海迪士尼乐园宣布，将于2022年11月25日起重新开放，上海迪士尼度假区全面恢复运营。11月25日，上海迪士尼乐园的运营时间为8:30-20:30。根据所在区疫情防控部门的最新要求，自2022年11月25日起，所有进入上海迪士尼乐园的游客必须出示48小时内 核酸检测阴性证明，进入上海迪士尼度假区其他区域的游客出示72小时内 核酸检测阴性证明。
从小米日本消息了解到，小米官方发布了将于12月8日本周四发布新品，虽然没有提及小米13，但从这个关键的时间点来看，大概率就是小米13系列的发布。不过国内目前仍然没有官宣相关消息，但已经开放了预约渠道感兴趣的可以看看。不过这个价格也比小米13系列3699元和4699元的起售价贵。
2022年12月8日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于加湿器的，问题是“冬季使用加湿器，以下哪种操作更科学？”这个自然是放在一米左右了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
中关村在线消息：近日，根据国内有关媒体的爆料，近日小米在电商平台上架了疑似小米13的新品机型，产品标题显示该新品将于12月1日正式上架。即将发布的小米13系列将包含小米13、小米13Pro、小米13SE以及小米13Ultra四个版本，小米13系列将搭载骁龙8Gen2处理器，内部采用LPDDR5X内存以及UFS4.0存储方案。其中将包含素皮版机型，其中一款为土黄色配色，另一款为深蓝色，两款手机的摄像模组均采用了白色背板。
中关村在线消息：12月2日，据相关爆料，在小米官方宣布取消12月1日的新品发布会后，在日本宣布将于12月8日召开发布会，并且创建“压倒性的小米”话题，爆料者称国内的发布会时间与日本发布会不会相差太多，可能将定档于12月7日。根据官方曝光的消息来看，小米13系列将搭载第二代骁龙8处理器，CPU性能提升37%媲美A16、GPU性能提升42%表现超越A16；此外将搭载UFS4.0以及LPDDR5X，读取速度提升100%，速率性能提升33%。由于采用了更新的工艺，在抗磨损、抗赃污、抗变色方面也将有一定提升。
中关村在线消息：今天，小米日本分公司宣布，将在12月8日召开小米13发布会。小米官方称：它被称为新产品，但它很无聊，因为它每年都一样。小米13全系支持IP68，搭载骁龙8Gen2，有素皮和玻璃的版本，小米13Pro有陶瓷的版本。
2022年12月8日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冻梨的，问题是“东北地区常吃的冻梨，为什么是黑色的？”这个自然是因为细胞结构被破坏，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
字节跳动旗下内容社区App“识区”发布公告称，将于2022年12月12日起停止运营及相关服务，不过官方没有给出下架的原因。识区于今年4月上线，仅运营不到8个月，目前应用商店已无法搜索到该App。识区的内容以“圈子”的形式存在，这些圈子由个人用户创建，圈主被称为“区长”，用户可以根据自己的阅读爱好加入不同的圈子，并可在评论区认识志趣相投的网友。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。