魔兽世界10.0专业天赋专精知识点可以洗点吗 专精知识点以后可以洗吗

魔兽世界10.0每个专业都多了天赋专精，还可以额外的选择副专精，需要花费知识点才可以升级加点，那么之后可以洗点吗？下面就来为大家详细的介绍一下。

1.魔兽世界10.0专业天赋专精可以洗点吗？答案是不可以的，当然了仅仅是目前不可以，也保不准暴雪之后的更新改动中会加入洗点的功能，就目前来说是没任何办法进行洗点的，知识点变化是永久性的!使用知识点并保存更改后，你将无法在以后进行调整。

2.取消学习该专业然后重新获得它不会重置或退还已花费的知识点，所以别想有这样的小聪明，你将取回通过专业化学习的所有内容，以及任何未花费的点数，但是仍将返回到技能 （1） 并且必须重新学习任何配方，这是得不偿失的。

3.规划好自己的专业升级路线，是你在解锁专精之后的最重要选择，但是后期是可以慢慢获取的，所以别不必担心自己点错了怎么办，及时停止即可。

4.专业专精的加点，请大家仔细阅读每个主要专精以及副专精右边的轮盘图，里面有很多技能天赋，记得每个都看过一遍，这样才好决定你是否选择这条线路加点。

5.比如采药采矿的就非常简单，最优先的就是先加采矿流程或者是植物学，点满之后即可学习不下坐骑就能采集的天赋技能，之后点控制元素，最后点冶金或者是大丰收，这样的就是最合理的收益最高的规划，如果你不看天赋就乱点，很可能就错过这些天赋技能，你和别人规划好的对比就会落后很多效率，也就少赚很多钱了。

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