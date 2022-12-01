大学生新电脑被高铁前座压坏起诉 法院：前座乘客赔偿3341.45元

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:据湖南省湘阴县人民法院消息，2022年3月4日，大学生王某乘坐“复兴号”列车前往武汉，该趟列车车厢内的小桌板背面均贴有“请您调整座椅角度时，提示后排旅客”的提示标识。上车后，王某将其刚购买不久的笔记本电脑放置在座椅前方的小桌板上使用。

途中，坐在王某前方位置的刘某调整座椅靠背时，不慎压到王某的笔记本电脑，造成电脑显示屏损坏。王某遂向乘警寻求帮助，后双方于长沙南站下车前往派出所，在派出所协商未成，王某于当日购票从长沙南站乘坐列车前往武汉。到达武汉后，王某打车前往电脑维修店，维修后再打车返回学校。王某将刘某起诉至法院，要求刘某赔偿维修费、交通费合计4788.5元。

湘阴法院审理认为，刘某所乘列车内座椅背后放置的小桌板背面均贴有“请您调整座椅角度时，提示后排旅客”的提示标识，故其在调整座椅角度时，应当注意和提示后排旅客，但其未尽到上述义务，对造成王某笔记本电脑损害的后果存在主要过错，应当承担侵权赔偿责任。王某将电脑放置在前排座椅背后的小桌板上使用时，未警惕前排座椅调整可能对其造成的影响，对其电脑损害的后果亦存在一定过错，应承担相应的责任。

根据双方的过错程度，酌情认定由刘某承担本案民事责任的70%，王某自身承担本案民事责任的30%。考虑王某主张的维修费及交通费为必要实际支出，故判决由被告赔偿原告损失3341.45元。

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