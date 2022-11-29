首页 > 业界 > 关键词  > 亿万富翁最新资讯  > 正文

美国亿万富翁计划在沙漠中建价值4000亿美元“未来城市”

2022-11-29 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:前不久，美国亿万富翁、沃尔玛前 CEO 马克·洛尔 （Marc Lore） 宣布在美国沙漠中创建一个乌托邦式的项目——Telosa，据称这将是一个可持续发展价值4000亿美元未来大都市。

根据项目提案，城市覆盖约106平方公里，将容纳500万人，并承诺提供生态建筑、可持续能源生产和能够充分利用稀缺资源的供水系统。

除了创新的城市设计，该项目还承诺打造“新社会模式”，将允许居民“参与决策”，并且社区将为居民提供共享土地所有权。

未来之城

Telosa 号称是一座不远就能实现的未来城市

第一阶段将在1500英亩土地上迁入50000名“不同”的人口，预计将耗资250亿美元，预计将于2030年开始。从现在开始的40年内，一切都会满负荷运转。

另一方面，根据 Lore 的说法，“在地球上建造的城市一直被认为只是房地产项目，没有以人为中心。我们要颠覆这样的观念。”。

可持续发展城市

Telosa 目标是容纳500万人，占地约600平方公里，是一个基于公平、包容和可持续发展的未来模范城市。

水循环利用、可再生能源和可持续交通是这个富有远见的项目的核心，每个公民都将参与到城市的管理工作中。该市的一个焦点将是其交通，Telosa 的街道将优先考虑自行车和行人，以及行驶缓慢的自动驾驶汽车，而不是依赖化石燃料的汽车。

Telosa 将成为一个专注于可持续交通的城市，自行车和行人将始终处于优先地位。电动汽车将安全地与人和绿地共享道路。

为了建造这样的城市，需要4000亿美元的资金，与此同时，为了说服投资者，Marc Lore已经将这个项目委托给美国著名的建筑公司Bjarke Ingels Group ，该公司已经发布了第一批数字渲染图。

image.png

何时何地建造 Telosa?

目前还没有建造 Telosa 的确切位置。这座城市预计将位于美国沙漠的某个地方，可能位于阿巴拉契亚地区、亚利桑那州、爱达荷州、内华达州、德克萨斯州或犹他州的某个地方。

根据项目时间表，Telosa 的首批居民将于2030年开始迁入该市。目前，有兴趣的居民可以在Telosa官方网站上提出申请。

对于这样的城市你觉得靠谱吗?

注：本文内容参考自sand-boarding，图片来自Telosa官方截图。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 惠普计划在2025财年年底前裁员4000到6000

    当地时间周二，惠普表示，作为其最新宣布的2023财年“未来准备转型”计划的一部分，它计划在2025财年年底前裁员4000到6000人。惠普报告称，截至去年10月31日，该公司约有5.1万名员工。惠普是最新一家裁员的公司，包括Meta、推特、亚马逊、Carvana、思科、Lyft和Stripe在内的其他科技公司最近也宣布裁员有的公司则宣布冻结招聘。

    ​个人电脑 ​惠普报告 ​惠普

  • 惠普宣布未来三年将裁员 4000 到 6000

    惠普在一份声明中表示，其「未来准备转型计划」预计将在未来三年节约14亿美元或更多，包括重组在内的成本约为10亿美元。在这10亿美元中，6亿美元将来自截至明年10月31日的2023财年，其余部分将在2024到2025财年平均分配。惠普是在公布2022年第四财季财报后宣布裁员的。财报显示，公司当季营收同比下降11.2%至148亿美元。第四财季惠普还因为和解成本出现了少量净亏损。截至2021年10月，惠普约有5.1万名员工。

    ​惠普 ​裁员 ​HP

  • 苹果大幅削减产品换购价格 最高下调4000

    中关村在线消息：如果你是苹果的忠实用户，应该或多或少接触过官方推出的“换购计划”，即用户可以把手中的旧设备以一定的价格抵扣换购全新产品，iPhone 13 Pro Max最高可以折扣5500元。苹果目前已经在美国部分地区降低了产品的换购价格，差距最高的iMac Pro回收价从1150美元降低至600美元，折合人民币下降近4000元。目前还尚未得知国区是否会遵循此次下调价格，我们会持续跟进更多信息。

    ​iPhone13Pro ​iPhone13Pro ​iPhone

  • 涨价至4000！小米13定档12月1日！

    此前预计将于12月发布的小米旗舰新机小米13曝出了发布时间，电商的占位信息显示，小米13将于12月2日0点开启抢购，意味着这款手机正如爆料所说，将于12月1日晚发布。新的爆料称，由于定位升级、成本、疫情、汇率波动等因素，即将发布的新一代小米小米13系列预计价格将大幅提升15-20%，价格可能会跃升至4500元左右。小米13和小米13Pro的后置配置也进行了新的调整，与上一代有明显的不同。

    ​小米13Pro ​小米13 ​小米小米

  • 小米平板6曝光：骁龙8+ 12.4英寸大屏 4000多元

    今早小米平板6系列曝光了，有消息称小米平板6系列中将会有一个12.4英寸的大屏版本，并且还将搭载骁龙8+芯片，在性能上相比前代的骁龙870有大幅提升，但价格方面可能要4000多元了。骁龙8+从目前手机端的表现来看，整体性能与功耗/发热的平衡得到提升，极限性能输出和持久性都明显增强。从大屏的方向来看，新平板也至少会采用小米平板5Pro类似的12.4英寸大屏幕，屏幕也有2.5K分辨率和120Hz高刷。

    ​小米平板6系列 ​小米平板5Pro ​骁龙8

  • 自主研发！中国首艘40000立方米中型MGC船下水：总长180米

    近日中国船舶集团旗下江南造船0号船台迎来了年度收官之作40000立方米中型液化石油气船顺利下水。该船是江南造船与日本KUMIAI的首次合作，也是江南造船建造的第一艘MGC船，实现了我国在该船型上零”的突破。主甲板布置2个500立方米的甲板罐，满足船东的供气系统和换货使用要求，大大提高了此船型的市场竞争力。

    ​氯乙烯单体VCM ​江南造船 ​中国船舶

  • 小米13涨价至4500元引热议：4000元以上的小米手机你会买吗

    搭载第二代骁龙8的小米新一代旗舰小米13发布在即。最新消息显示，新机大概率会在12月1日发布，发布当天即开售。目前，小米13的跑分、机型配置已经相继曝光，当然，最受关注的还是定价。最新报道显示，受定位升级、成本、疫情、汇率波动等因素影响，即将发布的小米新一代旗舰机小米13系列预计售价将大幅上调，上调幅度将达15-20%，售价将在4500元左右。作为对比，小米12 8GB+128GB版起步价为3699元。 小米13渲染图小米13涨价的消息曝光后引发热议，网友的观点分为两派。一方认为，这是小米放出的烟雾弹”。另一方则认为，小米高端化战略应

    ​小米128GB128GB ​小米13 ​小米手机

  • 双11这根“线”卖了4000万单，95后小伙在淘特30分钟破万单

    声明:本文来自于微信公众号 天下网商，作者:丁洁，授权站长之家转载发布。第一年正式参加天猫双11的95后陈创嘉，距离自己的目标越来越近了。在这个平台，走出了一个又一个的隐形冠军，它们打着“中国制造”的烙印，为消费者带去美好生活。

    ​双11 ​淘特 ​消费

  • 在FTX遭遇麻烦 SBF跌出彭博亿万富翁指数

    根据彭博亿万富翁指数，加密货币亿万富翁山姆·班克曼-弗里德（Bankman-Fried）的个人财富在一夜之间暴跌94% 后，再也无法获得“亿万富翁”的称号。 Bankman-Fried 是前彭博财富指数的领头羊，最高净资产为260亿美元。11月9日，该出版物报道称，如果他的 FTX 交易所被出售给竞争对手 Binance，他的个人财富“可能会空空如也”。在币安宣布收购之前，Bankman-Fried 持有的 FTX53% 的股份价值约62亿美元。他还保留了 Alameda Research 的所有权，为他的个人财富增加了74亿美元。 彭博财富指数假设 Bankman-Fried 和现有投资者将被 Binance ?

    ​亿万富翁 ​个人财富 ​指数

  • 阿里巴巴发布Q2财报：利润大涨68% 400亿美元回购股票

    11月17日晚，阿里巴巴发布了截至9月30日的2023财年Q2财报，收入为人民币 2071.76 亿元(291.24 亿美元)，同比增长 3%，经营利润为人民币 251.37 亿元(35.34 亿美元)，同比增长68%。归属于普通股股东的净亏损为人民币 205.61 亿元(28.90 亿美元)，去年同期归属于普通股股东的净利润为人民币53.67亿元。摊薄每股亏损为人民币 0.97 元。对于净利润亏损，阿里巴巴表示，盈转亏主要由于集团所持有的上市公司股权投资的市场价格下降导致净亏损增加和权益法核算的投资损益下降，部分被经调整 EBITA的增加所抵销。集团未把投资公允价值变化而产生的

    ​普通股股东 ​阿里巴巴 ​上市公司

  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

    不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM