美国亿万富翁计划在沙漠中建价值4000亿美元“未来城市”

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:前不久，美国亿万富翁、沃尔玛前 CEO 马克·洛尔 （Marc Lore） 宣布在美国沙漠中创建一个乌托邦式的项目——Telosa，据称这将是一个可持续发展价值4000亿美元未来大都市。

根据项目提案，城市覆盖约106平方公里，将容纳500万人，并承诺提供生态建筑、可持续能源生产和能够充分利用稀缺资源的供水系统。

除了创新的城市设计，该项目还承诺打造“新社会模式”，将允许居民“参与决策”，并且社区将为居民提供共享土地所有权。

未来之城

Telosa 号称是一座不远就能实现的未来城市。

第一阶段将在1500英亩土地上迁入50000名“不同”的人口，预计将耗资250亿美元，预计将于2030年开始。从现在开始的40年内，一切都会满负荷运转。

另一方面，根据 Lore 的说法，“在地球上建造的城市一直被认为只是房地产项目，没有以人为中心。我们要颠覆这样的观念。”。

可持续发展城市

Telosa 目标是容纳500万人，占地约600平方公里，是一个基于公平、包容和可持续发展的未来模范城市。

水循环利用、可再生能源和可持续交通是这个富有远见的项目的核心，每个公民都将参与到城市的管理工作中。该市的一个焦点将是其交通，Telosa 的街道将优先考虑自行车和行人，以及行驶缓慢的自动驾驶汽车，而不是依赖化石燃料的汽车。

Telosa 将成为一个专注于可持续交通的城市，自行车和行人将始终处于优先地位。电动汽车将安全地与人和绿地共享道路。

为了建造这样的城市，需要4000亿美元的资金，与此同时，为了说服投资者，Marc Lore已经将这个项目委托给美国著名的建筑公司Bjarke Ingels Group ，该公司已经发布了第一批数字渲染图。

何时何地建造 Telosa?

目前还没有建造 Telosa 的确切位置。这座城市预计将位于美国沙漠的某个地方，可能位于阿巴拉契亚地区、亚利桑那州、爱达荷州、内华达州、德克萨斯州或犹他州的某个地方。

根据项目时间表，Telosa 的首批居民将于2030年开始迁入该市。目前，有兴趣的居民可以在Telosa官方网站上提出申请。

对于这样的城市你觉得靠谱吗?

注：本文内容参考自sand-boarding，图片来自Telosa官方截图。

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