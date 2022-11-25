draft ai绘图网站怎么用？官网地址及ai绘画教程来了

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:近来，ai绘图非常流行，市面上相关的ai绘图软件也非常多，但多数存在生成质量不高，或者是生成速度太慢等问题。

最近，小编发现了一款好用的ai绘画软件——draft。这款软件不但生成速度非常快，而且出图质量也很高，导出的图片是可以做手机壁纸的程度。

下面，小编就为大家附上draft ai绘画教程，简单几步就可以描绘出你天马行空的想法。

第一步:打开网址，直接就可以进入绘图页面

第二步:输入关键词

用户可以在上面输入自己想要描绘画面的关键词，最好是能体现出你想要画面的主体特征，绘画风格，色调等。

比如我输入“猫骑士，银色盔甲，复杂的纹路图案设计，丝绸，电影灯光，4k”等关键词

第三步:选择模型、图片比例，然后点击开始绘图

一般快的话只需要几十秒就能出图，如果有添加底图的话，生成时间要更久一些，一两分钟内可以出图。效果如下:

效果还可以，如果是生成二次元美女类型的图片的话，效果会更好。如下:

即使第一次生成的效果不满意的话，还可以点击返回修改，添加更多的修饰词再次绘图。效果满意后点击下载图片，就可以将高清图片下载下来了。

如果你也想体验的话，可以点击这里（https://draft.art/drawing）进入draft官网~

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