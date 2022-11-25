OPPO中国区总裁刘波：自研芯片需要勇气和耐心 公司暂无明确上市时间

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日消息:OPPO日前发布了Reno9系列三款新品。OPPO Reno9系列三款机型均采用了6.7英寸屏幕，该屏幕支持120Hz 刷新率、8192级亮度调节和最高2160Hz 低亮度护眼调光。

影像方面，Reno9Pro 和 Reno9Pro+ 搭载了双芯人像摄影系统，内置的OPPO自研影像专用NPU芯片——马里亚纳 MariSilicon X 影像芯片，能够在暗光、逆光等低照度的场景发挥显著优势，打造细节清晰、色彩真实的拍摄效果。

OPPO副总裁、中国区总裁刘波在接受媒体采访时表示，Reno系列全球已拥有累计7000万用户，品牌复购率超过56%。OPPO会继续在外观、影像、流畅三个方面打造Reno系列，在中端产品线上带来高端体验。

在谈及自研芯片方面，刘波说：「过去两三年，我们一直在积累，是一个蓄能的过程。自研芯片难而正确，需要投入大量资源，但落地过程中我们发现，实际投入比之前预计的要多得多，这需要勇气和耐心。」

对于外界较为关注的OPPO上市规划进程问题，刘波也首次回应，他强调，「OPPO上市不是为了现金流，而是考虑长期发展。（上市）我们一直在准备，并按照上市企业的规范、标准去运行，但没有具体的(上市)时间」。

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