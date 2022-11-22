抖音申请注册抖音超市商标 可在抖音商城中找到“超市”入口

在此基础上，抖音商城身体护理品类日联动各大品牌创始人，以创意海报的方式输出各自的品牌宣言，并围绕新内容、新市场、新认知、新人群、新流量5个角度策划深度内容...抖音商城与抖音内容生态有着融合式的共生关系:品牌方通过达人营销、自播产生的流量，可以传导至抖音商城的货架场景...另一方面，品牌方在抖音投入的直播、短视频、搜索资源，最终都会以某种形式回流至抖音商城...抖音商城今年另辟蹊径，发现了秋冬换季时的身体护理这项消费刚需，并通过个护家清身体护理品类日建立了“来抖音商城搜索身体护理”的活动心智......