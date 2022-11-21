欧盟警告世界杯官方APP隐私风险；推特高管称裁员后人手不够，暴雪ceo回应网易续约事件

斗鱼 2022 年第三季度营收17. 983 亿元 今日，斗鱼发布 2022 年第三季度财报称，第三季度总净营收为17. 983 亿元，同比下滑23.4%。净亏损 660 万元，去年同期净亏损1. 435 亿元。调整后的净利润为 2570 万元，去年同期净亏损 7270 万元。

王海称小杨哥质检报告是假的 打假人王海发文称，小杨哥金正破壁机质检报告是假的，已经正式举报要求合肥产品质量监督检验研究院停业整顿。对此，合肥产品质量监督检验研究院方面称，是严格按照国家相关标准进行检测的，对出具的检测报告负责。

支付宝打击赌球等非法网络赌博行为 今日，支付宝发文称，赌球是国家法律严令禁止的违法行为。需时刻保持警惕，坚决不参与线上注资赌博，不轻信预测和代投注等网络赌博骗局，尊重体育精神，合理合法观赛。

巴菲特增持日本五大商社股份股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司近日提交给监管机构的文件显示，该公司已将其在日本五大商社的持股比例分别提高了逾1个百分点，至6%以上。

小鹏汽车50亿元成立汽车科技公司 广州鹏博汽车科技有限公司成立，法定代表人为夏珩，注册资本50亿人民币，由XPeng Power Battery（Hong Kong）Limited全资持股，经营范围包括工程和技术研究和试验发展、汽车零部件及配件制造、电池制造等。

高德地图宣布上线世界杯导航语音 高德地图宣布，由体育解说詹俊等解说的【世界杯导航语音】正式上线。 这也是首款实时播报世界杯的导航语音。需要的用户可以上高德地图搜索“世界杯”下载语音包。

TikTok将增加约3000名工程师 TikTok表示，未来三年将在全球增加约3000名工程师，并将扩大其美国加州山景城的办公室规模。

三星电子登顶“2022年全球最佳品牌榜” 在全球民意调查公司 YouGov 评选的世界最佳品牌榜中，三星电子首次排名第一，2021年排名第一的谷歌跌至第二位。

欧盟警告世界杯官方APP隐私风险 欧洲的数据保护专员今天向足球迷发出警示:卡塔尔的世界杯应用程序带来了巨大的隐私风险，所以不要下载和安装它们。欧洲各国的数据保护监管机构一直在连续警告卡塔尔的世界杯应用程序给游客带来的风险，德国的数据保护专员是最新的一位。

索尼和本田计划在电动汽车上安装 PS5Sony Honda Mobility 公司的负责人 Izumi Kawanishi 在接受《金融时报》采访时说，他们正计划围绕音乐、电影和 PlayStation5打造一款电动汽车，他称，“这是我们对抗特斯拉的优势。”

国产足球手游死亡率一度高达95% 据不完全统计，今年推出足球游戏的除了网易旗下自研的《绿茵信仰》、望尘科技旗下的《最佳球会》等4款游戏外，几乎再无声量。此前在2014年，绝大部分粗制滥造的足球游戏存活时间都没有超过半年，曾有数据统计，彼时足球游戏的死亡比例高达95%。

饿了么推出“猜球赢全年免单”活动 球迷朋友们可以通过猜球赢得吃货豆，并有机会兑换到全年外卖免单、一百瓶啤酒、金饭碗等惊喜大礼。

推特高管称裁员后人手不够 推特高管称因员工大量离职，世界杯人手不够。马斯克表示加班即可，还要考虑扩大裁员范围。

暴雪ceo回应网易续约事件 他表示:“最近在这个话题上有着诸多争论，很多人都想让自己成为话锋上的胜者，但其实伙伴关系是双向的，我也深切地明白这一点，我们自当倾尽全力去确保中国玩家能玩到我们的游戏，我们也不会在意那些指责或者其他负面的动作。”

抖音旗下公司申请懂车咖啡商标 近日，抖音旗下北京有竹居网络技术有限公司申请注册多个“懂车咖啡”商标，国际分类包括餐饮住宿、教育娱乐等，目前商标状态均为等待实质审查。

（举报）