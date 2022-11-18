支付宝上线AI反诈新产品 新增家人守护服务

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:近日，蚂蚁集团宣布，已在支付宝上线AI反诈新产品—“家庭守护计划”。
用户可在支付宝邀请家人开通守护服务，成为彼此的守护人。一旦被守护的家人疑似遭遇账户风险，智能反诈系统就会提醒本人，并通知“守护人”进行风险确认和协助“叫醒”。
据了解，试运行1个月，已有4万用户为父母、子女开通该功能。
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11月17日，2022中国互联网大会现场，蚂蚁集团公布AI反诈行动的最新进展，已在支付宝上线AI反诈新产品—“家庭守护计划”。用户可在支付宝邀请家人开通守护服务，成为彼此的守护人。但受骗者往往‘当局者迷’，识别后如何唤醒他们更是个难题，有了家人亲友的及时介入，‘从线上到线下’全覆盖填补了触达上的一些空缺，打破了个人风险的孤岛效应，让家庭成员共同参与风险认知和应对，更有效提醒遭遇诈骗的用户。
站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:企查查APP显示，近日，吱信（上海）网络技术有限公司发生工商变更，经营范围新增互联网游戏服务;第二类增值电信业务;动漫游戏开发;软件开发等。企查查信息显示，该公司成立于2015年6月，法定代表人为陈冠华，注册资本1.53亿元人民币。
基金投顾服务慢慢走进投资者的视线，一些买基金的人因为专业不够或者时间精力不够，会选择用基金投服务来帮忙基金理财。 有你吗？ 用基金投顾，让自己从变化无常的市场产生的压力中解脱出来。
今天下午华为开发者大会开幕在会上华为终端BG首席运营官何刚表示华为明年将发布HarmonyOS4此外支付宝已正式接入鸿蒙生态何刚表示华为正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能用户很快将体验到通过智慧搜索一步直达支付宝生活缴费的原子化服务卡片直接完成在线支付未来鸿蒙生态还将上线医保查询公积金查询等便民服务和基于智能位置卡片的主动智能推荐服务不仅如此用户也将在车机上通过原子化卡片形式享受支付宝车载服务卡片带来的丰富的用车和生活服务如加油充电停车缴费快递提醒等此外值得关注?
普通非专业的投资者可以尝试通过基金投顾服务来购买基金，比如由蚂蚁集团与国际公募巨头Vanguard共同孵化的支付宝“帮你投”投顾服务，用户只需要在线做一个风险测试，“帮你投”便可以根据个人的风险承受能力和投资目标提供选基、配置、调仓等全委托一站式资产管理服务...基于VCMM模型，支付宝“帮你投”能够对各类基金投资策略下的基金组合未来收益进行上万次模拟推算，计算出最适合该投资者风险偏好的基金投资策略，同时给出该基金投资策略未来收益最 优及最差的概率情况，协助资产配置决策，赋能投资者长期持有、价值投资......
支付宝宣布升级，社保电子卡、医保电子卡这些老年人常用的服务，字更大了，页面也更清爽更简洁了。上支付宝搜【长辈模式】或通过【我的】-【设置】-【长辈模式】，就可以开启、查看。用户还可根据使用习惯，自定义首页上的功能按钮。
众所周知，随着中国居民财富的日益增长以及金融知识的普及，越来越多的人开始有了主动理财的意识。尤其是年轻一代，在耳濡目染之下正在不断加入理财大军。而理财的方式也更为多样，除了传统的银行、券商理财外，以支付宝为代表的线上理财平台，更是成为了年轻人的理财优选。据悉，打开支付宝的首页，点击下方“理财”按钮，用户就可以找到理财产品、基金、黄金、股票等自己感兴趣的板块项目进行投资。以支付宝基金为例，其持有基金销售牌照，依法从事基金代销业务。产品购买门槛低至 1 元起投，人人有能力购买；支付宝基金涵盖了市面上绝?
中关村在线消息：11月5日，据相关爆料，在华为开发者大会2022上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，支付宝正式接入鸿蒙生态...鸿蒙智联产品发货量超2.5亿台...
11月4日消息华为今日在2022开发者大会上表示正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能支付宝正式接入鸿蒙生态据悉用户很快将体验到通过智慧搜索一步直达支付宝生活缴费的原子化服务卡片直接完成在线支付未来还将上线医保查询公积金查询等便民服务和基于智能位置卡片的主动智能推荐服务在今年7月下旬举办的一场产品发布会上时任华为常务董事终端BG CEO智能汽车解决方案BU CEO余承东表示相比iOS与AndroidHarmonyOS是史上发展最快也是覆盖升级机型最多的终端操作系统截至目前搭载HarmonyOS2的华为设备数突破3亿HarmonyOS Connect产
站长之家（ChinaZcom）11月4日 消息今日余承东表示华为正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能让用户用更好的方式获得服务余承东称大家很快就能通过华为终端的智慧搜索一步直达支付宝生活缴费的原子化服务卡片快速完成在线支付未来还将上线医保查询公积金查询核酸点查询等便民服务和基于智能位置卡片的主动智能推荐服务此外驾车时用户将可以在车机上享受支付宝车载服务卡片带来的丰富的出行和生活服务如加油充电停车缴费快递提醒等
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。