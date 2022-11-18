支付宝上线AI反诈新产品 新增家人守护服务

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:近日，蚂蚁集团宣布，已在支付宝上线AI反诈新产品—“家庭守护计划”。

用户可在支付宝邀请家人开通守护服务，成为彼此的守护人。一旦被守护的家人疑似遭遇账户风险，智能反诈系统就会提醒本人，并通知“守护人”进行风险确认和协助“叫醒”。

据了解，试运行1个月，已有4万用户为父母、子女开通该功能。

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