华为上线3D实景地图 用户可在Petal出行体验

站长之家 11 月 4 日讯：在华为开发者大会上，余承东表示，华为全新上线了强大的3D实景地图，可以实现实景重建渲染，用户打开Petal出行就能体验。通过 2500 张照片，仅 30 分钟就能构建出 5 平方公里的超精细数字世界。3D实景地图还能实现室内实景的高精度还原。
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在 C 位计划场景下，用户每天可以最多3次为自己喜欢的角色打榜撑腰，得分票数最高的用户将获得官方颁布的“最佳角色”称号，甚至还有机会获得折扣福利或者免费领取角色...与多数元宇宙社交产品仅需创建一个虚拟形象有所不同，为了保证视频内容的丰富性和多样性，用户可以在「微咔3D」中创建多个“角色”，不过要想在2个基础角色外，解锁更多角色则需要开通订阅服务......
如何选择汽车机油是大多数车主人关心的话题，如机油粘度、发动机类型等都是选择机油的重要参数，那么如何选择适合自己爱车的机油呢？汽车换什么牌子机油好？网络小编以出光润滑油为例，为大家好好介绍一下！...出光润滑油将其丰富的全球运营经验带到中国市场，始终致力于满足中国客户多样化的需求...机油本身的高温氧化会产生酸性物质，长此以往会产生积碳和油泥，堵塞润滑油路，造成机械润滑失效...如果你最近有买润滑油的计划，不妨考虑一下出光润滑油...
天猫的手机版应用程序已经更新，并推出了3D购物全面开启沉浸式购物新体验...通过新版本的天猫商城应用程序，用户可以在不需要外部设备的情况下进入一个三维世界，购物、观看艺术展览、漫步街头，甚至参加一场新品发布会...在三维世界中购物时，购物者还可以360度观察产品的细节，并试穿AR样品，看看产品放在真实场景中的效果...”手机天猫App负责人赵昆表示，手机天猫App在不断根据消费者需求进行升级，面向未来新体验的购物App...
去年宣布的ProjectStarline是一个视频通话亭，它使用3D图像、高分辨率相机、定制的深度传感器和突破性的光场显示，为屏幕两边的通话者创造了逼真的体验，而且所有这些都不需要头显...随着新的早期访问计划的推出，这些合作伙伴将能够在他们自己的办公室测试通话亭，为Google提供宝贵的反馈和见解，了解这种技术将如何在现实世界中使用，以及它可能面临什么样的挑战......
根据更新日志显示的信息，此次更新加入的花瓣地图可以做到脱离手机的独立运行，只依靠手表的小艺语音助手即可设置目的地...相比此前大部分智能手表只能显示大致导航信息的形式，华为Watch3的花瓣地图更接近手机地图的使用体验...花瓣地图是华为的自有地图应用，能够为用户提供地图定位、地图展示、驾车导航、实时路况等服务...除了新增花瓣地图导航外，此次更新还优化了Watch3的微信手表版以及高奥尔夫球场模式的使用体验...
作为一家成立于 2021 年的初创企业，Metalenz 没有沿用数十年来的“普通相机+超小镜头”方案，而是采纳了复杂但近乎 2D 的表面来捕捉通过单个镜头的光线、从而使整个装置仅占据一小部分的空间...今年早些时候披露的这项技术，本质上是一款可读取光偏振的相机，使之能够感知普通 RGB 影像传感器无法感知的不同材料、纹理和其它特性，甚至赋予其有限的深度感知能力......
随着PlayStationVR2（PSVR2）将在2023年初发布，看起来索尼已经在准备制造这个装置了，因为PSVR2的手册图片已经泄露到网上...索尼还没有提到PSVR2的具体发布日期和价格，希望这种情况很快会改变...
今年7月，华为Tag防丢精灵发布，支持远距离及时定位，可通过手机寻找物品，单只售价99元...华为官方宣布，华为商城全新上线华为Tag免费个性化镭雕服务，用户可通过文字、图案设计自己独一无二的华为Tag...需要注意的是，镭雕服务仅支持在华为商城App（安卓）上选择，PC网页、iOS等端口暂不支持，另外皮革钥匙扣不支持镭雕服务...华为Tag镭雕服务支持文字、图案、文字+图案三种样式，中文支持微软雅黑、英文字体支持Huawei Sans...
品质智能家居领导品牌萤石将自研的3D人脸识别技术应用于智能锁，无需使用指纹解锁，刷脸即可开门，为更多用户开启便捷、安全的美好智能生活...萤石的人脸智能锁均采用自研的3D人脸识别技术，靠近家门智能锁自动识别人脸信息，极速匹配实现无接触秒开锁...在安全层面，萤石人脸智能锁具备安全、智能等优质特性...通过持续的技术创新， 2021 年，萤石选择将人脸识别这一成熟稳定的技术应用于智能锁，实现了门锁的安全升级...萤石在个人消费类的产品版块已经形成了指纹锁、视频锁、人脸识别锁的层次定位和产品矩阵......
据央视财经频道报道，以色列一家初创企业将3D打印肉投入商业领域...据这家初创公司负责人介绍，无论是形状还是肥瘦比例，3D打印肉都可以预先在程序上调整相应参数，实现个性化设定...需要注意的是，打印完毕并非大功告成，被新鲜打印出的牛肉”需浸润在营养培养基中几周时间，让干细胞在受控的环境中增殖...为了节省成本、提高口感，目前这家初创公司团队主推的人造牛肉产品，是将植物蛋白作为基底的素肉”与3D打印的培养肉”合体的混合肉”...
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。