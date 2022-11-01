天猫双十一红包怎么领取？2022天猫双十一满减时间表

2022双十一预售活动已经可以付尾款了，天猫双十一红包怎么领取?怎样买才能最大限度地省钱?今天这篇文章小编就为大家来分享下双十一怎么省钱，首先就是可以领取双十一红包。
天猫双十一红包怎么领取，点击下方会场入口，进入即可领取红包，每天发放一个22888元大额红包，总计19个。
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淘宝双十一满减时间表2022
一、活动时间
1、第一波
1）活动预热:2022年10月29日0点-10月31日20点
2）正式活动:2022年10月31日20点-11月3日24点
2、第二波
1）活动预热:2022年11月08日0点-11月10日20点
2）正式活动:2022年11月10日20点-11月11日24点
满减规则
淘宝满减档位:每满200元减30元
天猫满减档位:每满300元减50元
满减使用时间:
第一波:2022年10月31日20点-2022年11月3日24点
第二波:2022年11月10日20点-2022年11月11日24点
重点:满减是只有第一波第二波的时间生效，其余时间是不生效的。当然如果买预售商品，付尾款的时候，满减是生效的。
知道了满减规则，接下来小编为加大分享双11怎么省钱，凑满减也是为了省钱对吧。
预售玩法
预售玩法也是非常值得参与的，既能瓜分红包，又能付定单单开奖，还能获得免定金的福利。并且预售商品价格和双十一当天一样，不用担心买贵的问题。
进入预售活动会场人人都可以参与“做任务赢红包”活动，一共是3个红包，凭借积攒的幸运值领取。
剩下的两个活动就是支付定金后才可参与的。
跨店满减
天猫双11跨店每满300减50元，上不封顶，按折扣比率来算就是相当于85折（淘宝是满200减30）;支持跨店铺、跨品类使用，跨店满减优惠可与品类购物券、天猫购物券、天猫超市卡、支付宝红包、现金红包、集分宝、单品优惠券、店铺优惠券等叠加使用。
千万神券
今年，天猫双十一确实开展了天猫双十一的千万神券活动，大家可以领取到天猫双十一的双11大额优惠券。双11的大额券，都汇集到天猫双十一的千万神券活动页。
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