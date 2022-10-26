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京东双十一红包怎么领？京东双十一红包使用规则

2022-10-26 15:56 · 稿源：站长之家

10月20日晚，京东双11就开启了预售。10月31日晚8点全面开启，11月10日晚8点迎来巅峰高潮。期间将有跨店每满299减50、每满1000减100等超值福利放送，价保服务全程护航，更有超5亿种商品享30天超长价保。

QQ截图20221026154442.jpg

每天领取3次，最高面额11111，付款时直接抵扣。

领取时间:10月28日中午12点-11月11日

领取方法:打开手机京东搜索红包口令即可领取最大面值11111元红包。

2022京东双11活动会场入口京东双11优惠力度
主会场每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍
京东超市好物低至 5 折
预售爆品定金膨胀不止 10 倍
京东国际进口毫无每满 300 减 30 元
家电预售付定金赠百元好礼
手机预售抢神券、现货价保
电脑数码尾款至高 24 期免息，价保 30 天
品质男装领券每满 200 减 30 元、不止 5 折
小家电定金享多倍膨胀
户外运动每满 200 减 30 元
京东生鲜生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
图书文娱定金膨胀不止 5 折

双十一红包使用规则

1.双十一红包是无门槛使用的，这就非常的方便。

2.在下单的时候系统会自动使用红包，这就很智能了。

3.在下单的时候红包是可以叠加使用的，也就是领取的越多省的就会越多，这就是为什么让大家每天领取红包的原因。

4.红包还可以和其他的权益物叠加使用，这样就可以省的更多了。

5.需要重点提醒大家的是，红包虽然全周期都可以领取，但是使用是分为两个周期的，那就是11月3日之前领取的红包只能在3日之前使用过期会时效。

6.红包可以叠加使用，也可以拆分使用，就是下单的商品价格如果比红包的面额要小，那么剩下的红包还可以购买其他商品使用。

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    大疆御 3 Classic 无人机

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    小米笔记本Air 13

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    10月31日正式发售小米于 10 月 27 日发布新款小米笔记本 Air 13，该款笔记本主打轻薄，薄至12mm，跟M2 版MacBook Air几乎一样薄，后者是11.3mm。而且小米笔记本Air13 非常轻，仅重1.2kg。 i5 版首发 4999 元，i7 版首发 5599 元，目前可以在官网预购，10 月 31 日正式开卖。

    小米笔记本Air 13

  • 小米笔记本air 13怎么样？

    对标MacBook Air 性价比很不错小米笔记本Air13 采用2.8K E4 OLED大师原色屏，搭载 12 代英特尔酷睿U系列处理器，配备LPDDR5 双通道高频内存以及PCIe 4. 0 高速SSD，内置小爱同学，预装Windows 11。外观方面，小米笔记本 Air 13 主打轻薄时尚，薄至约 12mm，是小米迄今最薄的型号。屏幕为 13.3 英寸 16：10 OLED 面板，2880*1800 分辨率。性能方面，小米笔记本 Air 13 最高可选 i7-1250U，这款处理器为 10 核 12 线程，即 2 大核 + 8 小核，最高 4.7GHz，核显为 96EU，基础功耗为 9W，最高 Turbo 功耗为 29W。价格方面，这款笔记本 i5 版首发 4999 元，i7 版首发 5599 元，10 月 31 日开卖。

    小米笔记本Air 13

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