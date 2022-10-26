京东双十一红包怎么领？京东双十一红包使用规则

10月20日晚，京东双11就开启了预售。10月31日晚8点全面开启，11月10日晚8点迎来巅峰高潮。期间将有跨店每满299减50、每满1000减100等超值福利放送，价保服务全程护航，更有超5亿种商品享30天超长价保。
每天领取3次，最高面额11111，付款时直接抵扣。
领取时间:10月28日中午12点-11月11日
领取方法:打开手机京东搜索红包口令即可领取最大面值11111元红包。
|2022京东双11活动会场入口
|京东双11优惠力度
|主会场
|每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍
|京东超市
|好物低至 5 折
|预售爆品
|定金膨胀不止 10 倍
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|进口毫无每满 300 减 30 元
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|尾款至高 24 期免息，价保 30 天
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|领券每满 200 减 30 元、不止 5 折
|小家电
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|户外运动
|每满 200 减 30 元
|京东生鲜
|生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
|图书文娱
|定金膨胀不止 5 折
双十一红包使用规则
1.双十一红包是无门槛使用的，这就非常的方便。
2.在下单的时候系统会自动使用红包，这就很智能了。
3.在下单的时候红包是可以叠加使用的，也就是领取的越多省的就会越多，这就是为什么让大家每天领取红包的原因。
4.红包还可以和其他的权益物叠加使用，这样就可以省的更多了。
5.需要重点提醒大家的是，红包虽然全周期都可以领取，但是使用是分为两个周期的，那就是11月3日之前领取的红包只能在3日之前使用过期会时效。
6.红包可以叠加使用，也可以拆分使用，就是下单的商品价格如果比红包的面额要小，那么剩下的红包还可以购买其他商品使用。
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