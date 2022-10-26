京东双十一红包怎么领？京东双十一红包使用规则

10月20日晚，京东双11就开启了预售。10月31日晚8点全面开启，11月10日晚8点迎来巅峰高潮。期间将有跨店每满299减50、每满1000减100等超值福利放送，价保服务全程护航，更有超5亿种商品享30天超长价保。

每天领取3次，最高面额11111，付款时直接抵扣。

领取时间:10月28日中午12点-11月11日

领取方法:打开手机京东搜索红包口令即可领取最大面值11111元红包。

2022京东双11活动会场入口 京东双11优惠力度 主会场 每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍 京东超市 好物低至 5 折 预售爆品 定金膨胀不止 10 倍 京东国际 进口毫无每满 300 减 30 元 家电预售 付定金赠百元好礼 手机预售 抢神券、现货价保 电脑数码 尾款至高 24 期免息，价保 30 天 品质男装 领券每满 200 减 30 元、不止 5 折 小家电 定金享多倍膨胀 户外运动 每满 200 减 30 元 京东生鲜 生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一 图书文娱 定金膨胀不止 5 折

双十一红包使用规则

1.双十一红包是无门槛使用的，这就非常的方便。

2.在下单的时候系统会自动使用红包，这就很智能了。

3.在下单的时候红包是可以叠加使用的，也就是领取的越多省的就会越多，这就是为什么让大家每天领取红包的原因。

4.红包还可以和其他的权益物叠加使用，这样就可以省的更多了。

5.需要重点提醒大家的是，红包虽然全周期都可以领取，但是使用是分为两个周期的，那就是11月3日之前领取的红包只能在3日之前使用过期会时效。

6.红包可以叠加使用，也可以拆分使用，就是下单的商品价格如果比红包的面额要小，那么剩下的红包还可以购买其他商品使用。

（举报）