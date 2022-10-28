快手新增《快手小店预包装食品类商品抽检规范 》

今天，快手发布《快手小店预包装食品类商品抽检规范 》新增公告。公告称， 为提升平台服务水平和商户经营质量，给用户创造良好的购物体验，平台现将原茗茶类 ，蜜饯果干类 ，罐头类 ，调味品类 ，饼干类 ，酒类 ，糕点类 ，饮料类 ，糖果制品类 ，乳制品类 ，肉制品类 ，炒货食品及坚果制品类 ，膨化食品类 ，方便食品类等 14 类商品抽检规范进行合并，合并后新增规则《快手小店预包装食品类商品抽检规范 》，规则补充了违规类型和违规情节，调整了产品的检验项目及要求。
新增规则生效后，以下原抽检规范将同步失效。
《快手小店茗茶类商品抽检规范》
《快手小店蜜饯果干类商品抽检规范》
《快手小店罐头类商品抽检规范》
《快手小店调味品类商品抽检规范》
《快手小店饼干类商品抽检规范》
《快手小店酒类商品抽检规范》
《快手小店糕点类商品抽检规范》
《快手小店饮料类商品抽检规范》
《快手小店糖果制品类商品抽检规范》
《快手小店乳制品类商品抽检规范》
《快手小店肉制品类商品抽检规范》
《快手小店炒货食品及坚果制品类商品抽检规范》
《快手小店膨化食品类商品抽检规范》
《快手小店方便食品类商品抽检规范》
本公告于 2022 年 10 月 28 日发布， 2022 年 11 月 4 日生效。
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