快手新增《快手小店预包装食品类商品抽检规范 》

今天，快手发布《快手小店知识产权维权投诉指引》修订公告，新增侵权投诉处理规则，明确权利人发起的维权投诉适用《实施细则（商户）》、《实施细则》、《实施细则》...2、通过线上投诉平台提交知识产权侵权投诉，需要注册专用于侵权投诉的投诉账号后，提交知识产权权利证明材料、相关举证材料进行投诉...4）声明真实性的书面保证:被投诉人应对《声明》中的陈述和所提供材料的真实性、有效性和合法性负责，保证承担因被投诉人的反馈而调整对下架商品/服务、删除内容或断开链接等处置措施给快手小店造成的全部损失及由此产生的全部法律责任......