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快手新增《快手小店预包装食品类商品抽检规范 》

2022-10-28 17:50 · 稿源：站长之家

今天，快手发布《快手小店预包装食品类商品抽检规范 》新增公告。公告称， 为提升平台服务水平和商户经营质量，给用户创造良好的购物体验，平台现将原茗茶类 ，蜜饯果干类 ，罐头类 ，调味品类 ，饼干类 ，酒类 ，糕点类 ，饮料类 ，糖果制品类 ，乳制品类 ，肉制品类 ，炒货食品及坚果制品类 ，膨化食品类 ，方便食品类等 14 类商品抽检规范进行合并，合并后新增规则《快手小店预包装食品类商品抽检规范 》，规则补充了违规类型和违规情节，调整了产品的检验项目及要求。

新增规则生效后，以下原抽检规范将同步失效。

《快手小店茗茶类商品抽检规范》

《快手小店蜜饯果干类商品抽检规范》

《快手小店罐头类商品抽检规范》

《快手小店调味品类商品抽检规范》

《快手小店饼干类商品抽检规范》

《快手小店酒类商品抽检规范》

《快手小店糕点类商品抽检规范》

《快手小店饮料类商品抽检规范》

《快手小店糖果制品类商品抽检规范》

《快手小店乳制品类商品抽检规范》

《快手小店肉制品类商品抽检规范》

《快手小店炒货食品及坚果制品类商品抽检规范》

《快手小店膨化食品类商品抽检规范》

《快手小店方便食品类商品抽检规范》

本公告于 2022 年 10 月 28 日发布， 2022 年 11 月 4 日生效。

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    天玑1080

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    很适合。天玑1080采用联发科 HyperEngine3.0网络引擎，即使在接到电话和旅行时也能继续玩游戏。与其他芯片设计相比，连接朋友的设备并在线玩游戏的时间延长33%，并且很省电，也有用于游戏的5G HSR 模式。

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    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

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    Redmi Note 12 Pro

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    天玑8100

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    Redmi Note 12 Pro+

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