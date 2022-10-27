小红书否认所有知识付费课程下架

我遇到过不少小红书博主，这些博主的内容创作能力很强，也愿意付出很多时间来创作，但问题是没有选择一个好的定位，因此最终导致失败了...如何选一个自己的擅长，之前写过《小红书KOL速成指南（6）:账号定位的秘密》，大家可以去读读，但是小红书当下的一些有潜力的蓝海内容是我今天想分享给大家的...这是本期小红书趋势报告里，我较为看好的4类小红书蓝海内容...当然并不代表整个小红书里最值得推荐的蓝海内容排行榜，有很多我还没写到，至于其他类目蓝海内容有哪些值得做，我争取以月度的周期，每个月跟大家一起分享一波，请大家保持关?