1688将调整消费品行业商家店铺等级评价体系

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今日，1688平台发布公告称，为了帮助商家通过商家成长体系（L体系）带动全店生意增长，1688将于2022年11月3日调整店铺等级评价体系。

公告显示，新增店铺等级评价指标:在原有指标（GMV，买家数，旺旺响应率，揽收率，老客回头率）基础上，新增以下指标:潜力商品数、金冠品商品数、特色货盘总数、访客数、新访客数。

调整评价指标具体数值的确定方式:以店铺经营商品的二级类目为单位（若二级类目下商家数量较少，则以一级类目为单位），按照统一的单项指标分位数(以百分比形式呈现)确定每一指标的具体数值，故不同的二级类目、店铺等级下同一评价指标的具体数值存在差异。

新增商家成长维度:在“产品力”、“服务力”的基础上，新增“获客力”。

“12月商人节”商家招募期间评价等级展示规则:（具体期间以届时发布的招募公告为准），若根据新评价体系商家的等级上升，则自此展示最新等级;若根据新评价体系商家的等级下降，则不做降级处理，即仍展示原等级(招募结束后展示最新等级)。

调整不同店铺等级下的权益:店铺等级评价体系调整后，不同等级的商家的权益内容将发生变化，具体变化以届时发布的公告为准，请商家关注后续发布的公告以了解权益变化。

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